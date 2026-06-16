"سي إن إن": أميركا كانت قلقة من تسريب نتنياهو نص مذكرة التفاهم مع إيران قبل إعلانها رسميًا
أفادت شبكة "سي إن إن"، نقلاً عن مصدر إسرائيلي مطّلع، بأن الولايات المتحدة رفضت طلب إسرائيل الاطلاع على نص "مذكرة التفاهم" مع إيران.
أفادت شبكة "سي إن إن"، نقلاً عن مصدر إسرائيلي مطّلع، بأن الولايات المتحدة رفضت طلب إسرائيل الاطلاع على نص "مذكرة التفاهم" مع إيران.
وأضاف المصدر الإسرائيلي أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، كانت قلقة من قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتسريب النص قبل إعلانها رسميًا.
قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، خلال اجتماع مع السفراء والقائمين بالأعمال الأجانب في طهران، إن "مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن تم الانتهاء منها يوم الأحد، وسيتم توقيعها رسمياً قريباً، على الأرجح يوم الجمعة وفي مكان سيُحدد لاحقاً".
وأعلن وزير الخارجية أن "المفاوضات قُسمت إلى مرحلتين؛ في المرحلة الأولى يتم بحث إنهاء الحرب، ومضيق هرمز، والحصار البحري، وتحرير الأموال المجمدة، وإعادة الإعمار، بينما تختص المرحلة الثانية خلال 60 يوماً بملف البرنامج النووي ورفع العقوبات".
وأضاف أنه بالتوازي مع ذلك ستبدأ جولة جديدة من المفاوضات للوصول إلى "اتفاق نهائي".
وأكد عباس عراقجي أن إيران وحزب الله طرف واحد في مذكرة التفاهم، بينما الولايات المتحدة وإسرائيل طرف آخر، مشيراً إلى أن "إنهاء الحرب في لبنان جزء لا يتجزأ من إنهاء الحرب بشكل كامل، وأي هجوم عسكري إسرائيلي على لبنان أو استمرار الاحتلال يُعد خرقاً لمذكرة التفاهم".
كتبت صحيفة "كيهان"، الخاضعة لإشراف ممثل المرشد الإيراني، أن مجتبى خامنئي لم يشر مطلقاً إلى الموضوع النووي في جميع رسائله وبياناته منذ تعيينه مرشداً لإيران وحتى الآن، ولم يخصص له أي مكانة في رؤية إنهاء الحرب.
ووصفت "كيهان" هذا النهج بأنه "إجراء يحمل دلالات هامة"، وكتبت أن هذا الموضوع يمكن أن يكون مؤشراً على أن ملف المفاوضات النووية- من وجهة نظر إيران- قد أُغلق تماماً بعد الهجمات الأميركية والإسرائيلية، ولن تبذل أي جهود لإحيائه.
كما أضافت الصحيفة أنه يمكن اعتبار هذا النهج أحد أهم الخطوط الحمراء التي رسمها المرشد الإيراني.
ووفقاً لما كتبته "كيهان"، فإن أي مفاوضات لتحديد شروط إنهاء الحرب يجب ألا تسير في امتداد المفاوضات النووية السابقة، ولا ينبغي متابعتها في الإطار نفسه وبذات الأهداف.
أفادت هيئة البث الإسرائيلية"كان"بأن قائد سلاح الجو الإسرائيلي، عومير تيشلر، كتب في رسالة إلى أفراد هذا السلاح أن الهجوم المخطط له على "مئات الأهداف" داخل إيران، والذي كان مقرراً تنفيذه خلال المواجهة الأسبوع الماضي، أُلغي قبل ساعة واحدة من بدء العملية، وذلك عقب تدخل الرئيس ترامب.
وبحسب التقرير، جاء في رسالة قائد سلاح الجو الإسرائيلي: "كان سلاح الجو بأكمله مستعداً لتنفيذ هجوم واسع النطاق. لم يكن يفصلنا عن إصدار أوامر الإقلاع ومهاجمة مئات الأهداف في عمق إيران سوى بضع ساعات، لكن العملية أُوقفت أثناء جلسات الإحاطة الخاصة بالأسراب الجوية".
كما أشار قائد سلاح الجو الإسرائيلي، في الرسالة نفسها، إلى الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على إيران، قائلاً: "لا يزال من المبكر تقييم تأثير التطورات العالمية على الواقع الأمني".
وأضاف: "لقد وجهنا ضربات قاسية إلى القيادة الإيرانية، ومنظومات الدفاع والهجوم، والقطاعات المرتبطة بالبرنامج النووي، والاقتصاد، وسلسلة القيادة، والخبرات الفنية، والصناعات العسكرية والوطنية، بما أدى إلى تقليص التهديد بشكل ملحوظ، وإطالة أمد عملية إعادة البناء، مع الحفاظ على القدرة على العودة وتنفيذ عمليات جديدة داخل إيران".
أعلن مسؤول رفيع في حكومة إقليم كردستان العراق، في مقابلة خاصة مع "إيران إنترناشيونال"، أن إيران لم تبدِ أي اعتراض على اختيار علي الزيدي لمنصب رئيس وزراء العراق.
وحول احتمال وجود خلاف في وجهات النظر بين طهران وعلي الزيدي بشأن مشروع "حصر السلاح بيد الدولة"، أوضح المسؤول: "إن إيران لم تعترض عند اختيار علي الزيدي، لأنه يدور في الفلك السياسي لطهران".
وبحسب هذا المسؤول، فإن "علي الزيدي يمتلك ارتباطات وعلاقات واسعة مع إيران في المشاريع السياسية والاقتصادية؛ كما أن مشروع نزع السلاح يُعد مشروعاً ظاهرياً، ما لم يؤدِّ على الأقل إلى نزع سلاح الجماعات الرئيسية التي تمتلك الدبابات والمدرعات والأسلحة الثقيلة".
وأضاف المسؤول الرفيع، في ختام تصريحاته، أن الزيارة التي سيقوم بها المبعوث الخاص لدونالد ترامب لشؤون العراق، تام باراك، والتي تستغرق يومين، ستتركز على ملفات نزع سلاح الجماعات المسلحة، وملف النفط، وتقديم الدعم لحكومة علي الزيدي للمضي قدمًا في الإصلاحات الاقتصادية، بالإضافة إلى التنسيق لزيارة محتملة لرئيس الوزراء العراقي إلى واشنطن.
قال نائب الرئيس الأمريكي إنه يعتزم حضور مراسم التوقيع الرسمية على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، لكنه أشار إلى احتمال مشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيًا في هذه المراسم أيضًا.
وأضاف: «ما زلنا نبحث التفاصيل والترتيبات المتعلقة بالأشخاص الذين سيحضرون مراسم التوقيع».
وفي مقابلة قصيرة مع إحدى القنوات الإخبارية الأمريكية، قال فانس: «أعتقد أننا ما زلنا نراجع التفاصيل والتنسيقات الخاصة بالمشاركين في مراسم التوقيع. أنا بالتأكيد أنوي أن أكون هناك، لكن من المحتمل أن يحضر الرئيس بنفسه أيضًا».
وعادةً ما لا توصي أجهزة الحماية الأمريكية بحضور الرئيس ونائبه معًا في الوقت نفسه، ولا سيما خلال الزيارات الخارجية، لأسباب أمنية واعتبارات تتعلق باستمرارية السلطة.
وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن مراسم التوقيع الرسمية على الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران ستُعقد يوم الجمعة في مدينة جنيف السويسرية.
ومن المقرر أن يتوجه ترامب قبل ذلك إلى فرنسا للمشاركة في القمة السنوية لمجموعة الدول السبع الكبرى.