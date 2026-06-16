كتب وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، اليوم الثلاثاء 16 يونيو، على منصة "إكس"، قائلاً: "من الآن فصاعداً يجب أن يتركز عمل الموساد على مهمة واحدة فقط: إسقاط النظام في إيران".

وأضاف ليبرمان، الذي علّق أيضاً قبل يوم على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، قائلاً: "نحن جميعاً ندرك تداعيات الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، ولذلك يجب صياغة رد على هذه الكارثة السياسية".

كما أشار إلى أن على إسرائيل أن تعلن معارضتها لأي ربط بين الملف الإيراني وملف لبنان.