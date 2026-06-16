قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، خلال اجتماع مع السفراء والقائمين بالأعمال الأجانب في طهران، إن "مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن تم الانتهاء منها يوم الأحد، وسيتم توقيعها رسمياً قريباً، على الأرجح يوم الجمعة وفي مكان سيُحدد لاحقاً".

وأعلن وزير الخارجية أن "المفاوضات قُسمت إلى مرحلتين؛ في المرحلة الأولى يتم بحث إنهاء الحرب، ومضيق هرمز، والحصار البحري، وتحرير الأموال المجمدة، وإعادة الإعمار، بينما تختص المرحلة الثانية خلال 60 يوماً بملف البرنامج النووي ورفع العقوبات".

وأضاف أنه بالتوازي مع ذلك ستبدأ جولة جديدة من المفاوضات للوصول إلى "اتفاق نهائي".

وأكد عباس عراقجي أن إيران وحزب الله طرف واحد في مذكرة التفاهم، بينما الولايات المتحدة وإسرائيل طرف آخر، مشيراً إلى أن "إنهاء الحرب في لبنان جزء لا يتجزأ من إنهاء الحرب بشكل كامل، وأي هجوم عسكري إسرائيلي على لبنان أو استمرار الاحتلال يُعد خرقاً لمذكرة التفاهم".