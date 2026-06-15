عراقجي: يجب وقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان بشكل كامل
أجرى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، محادثات هاتفية عبر اتصالات منفصلة مع نظرائه في تركيا والعراق ومصر.
أجرى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، محادثات هاتفية عبر اتصالات منفصلة مع نظرائه في تركيا والعراق ومصر.
وبحسب تقرير لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا"، أشار عراقجي خلال هذه الاتصالات إلى "مسؤولية الولايات المتحدة الأميركية تجاه تنفيذ الاتفاق"، مشدداً على ضرورة "الوقف الكامل للهجمات الإسرائيلية ضد لبنان".
قال نائب الرئيس الأمريكي إنه يعتزم حضور مراسم التوقيع الرسمية على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، لكنه أشار إلى احتمال مشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيًا في هذه المراسم أيضًا.
وأضاف: «ما زلنا نبحث التفاصيل والترتيبات المتعلقة بالأشخاص الذين سيحضرون مراسم التوقيع».
وفي مقابلة قصيرة مع إحدى القنوات الإخبارية الأمريكية، قال فانس: «أعتقد أننا ما زلنا نراجع التفاصيل والتنسيقات الخاصة بالمشاركين في مراسم التوقيع. أنا بالتأكيد أنوي أن أكون هناك، لكن من المحتمل أن يحضر الرئيس بنفسه أيضًا».
وعادةً ما لا توصي أجهزة الحماية الأمريكية بحضور الرئيس ونائبه معًا في الوقت نفسه، ولا سيما خلال الزيارات الخارجية، لأسباب أمنية واعتبارات تتعلق باستمرارية السلطة.
وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن مراسم التوقيع الرسمية على الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران ستُعقد يوم الجمعة في مدينة جنيف السويسرية.
ومن المقرر أن يتوجه ترامب قبل ذلك إلى فرنسا للمشاركة في القمة السنوية لمجموعة الدول السبع الكبرى.
قالت سفارة إسرائيل في الولايات المتحدة إن حزب الله ضحّى بمصالح لبنان لخدمة أهداف النظام الإيراني، مؤكدة أن مستقبل لبنان يجب أن يُحدد في بيروت وليس في طهران، وأن اللبنانيين يستحقون الاستقرار والفرص والسيادة الوطنية.
وكتبت السفارة على منصة «إكس» مخاطبة اللبنانيين: «على مدى سنوات طويلة، جرّ حزب الله لبنان إلى صراعات لم تكن تخدم مصالح الشعب اللبناني، فيما عمل في الوقت نفسه على تنفيذ أجندة النظام الإيراني على حساب مصالح لبنان».
وأضافت أن «لبناناً أقوى وأكثر ازدهاراً لن يتحقق إلا عندما يُرسم مستقبله في بيروت لا في طهران».
وأكدت السفارة أن «الشعب اللبناني يستحق مستقبلاً قائماً على الفرص والاستقرار والسيادة الوطنية، لا على طموحات نظام أجنبي».
وجّه ممثل المرشد الإيراني في صحيفة "كيهان"، حسين شريعتمداري، انتقادات حادة إلى كل من رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي، مشيراً إلى احتمالية توقيع مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الأميركية.
وكتب شريعتمداري: "بأي تعهد أو معاهدة التزمت أميركا حتى نتوقع منها الالتزام بتعهداتها في التفاهم المرتقب؟".
وتابع قائلاً: "لقد أكدنا في وقت سابق أن الرد على الحصار البحري الأميركي هو إغلاق مضيق باب المندب، وليس فتح مضيق هرمز".
وأضاف شريعتمداري: "يجب سؤال قاليباف وعراقجي، أليس إغلاق مضيق هرمز أحد أهم أوراق الضغط الرئيسية لدينا في الحرب؟ وأليس إغلاق المضيق قد قطع شريان التنفس التجاري والاقتصادي للعدو وقرّبه من الاختناق؟ بأي تبرير منطقي وتوضيح مقبول يعتزم السادة التنازل عن ورقة الضغط المصيرية هذه؟".
قال مصدر دبلوماسي إسرائيلي رفيع لصحيفة "إسرائيل هيوم" إن إسرائيل لن تكون ملزمة بتوقيع أي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب، مؤكداً أنها تحتفظ بحق الدفاع عن نفسها، لكنها ستعمل بتنسيق مع الولايات المتحدة.
وبحسب المصدر، فإن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن ملف إيران النووي وصواريخها وحزب الله سيتم التعامل معها ضمن الاتفاق، وأنه في حال عدم حدوث ذلك فلن يتم التوصل إلى هذا الاتفاق.
وأضاف هذا المصدر أنه إذا فشلت المفاوضات واستمرت إيران في أنشطتها العسكرية، فإن خيار تغيير النظام الإيراني سيكون مطروحًا على طاولة صناع القرار في الولايات المتحدة.
وأوضح أن التنسيق مع الولايات المتحدة يرتبط أساسًا بالالتزامات المحتملة لواشنطن تجاه أطراف أخرى في المنطقة، مضيفًا أن الهدف من الاتفاق الحالي هو منع عودة البرنامج الصاروخي الإيراني إلى العمل.
أفادت تقارير، وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، بمقتل الشاب حميد (مهران) زارع، البالغ من العمر 32 عاماً، إثر إصابته برصاص قوات الأمن الإيرانية، في 9 يناير (كانون الثاني) الماضي، خلال "الاحتجاجات الشعبية الأخيرة" في مدينة مرودشت بمحافظة فارس.
ووفقاً لهذا التقرير، توجهت عائلته في اليوم التالي لمتابعة وضعه ومعرفة مصيره، فقيل لهم إنه قيد الاعتقال.
ورغم ذلك، جرى تسليم جثمان حميد زارع إلى ذويه يوم 11 يناير الماضي، حيث تم دفنه على عجل وفي ظل أجواء أمنية مشددة ودون السماح بإعلان عام.
وأشار التقرير إلى أن عائلته ما زالت تتعرض لضغوط وتهديدات من قِبل الأجهزة الأمنية، والتي توعدتهم بمواجهة عواقب وخيمة، حال القيام بأي تغطية إعلامية أو إبداء الاحتجاج.
ويُذكر أن حميد زارع كان متزوجًا وأبًا لطفل يبلغ من العمر ست سنوات، وكان يعمل في مجال صناعة الخزائن، وكان يستأجر منزلاً وقت مقتله.