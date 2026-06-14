قائد "فيلق القدس" الإيراني: انتصار حزب الله على إسرائيل قادم
قال قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، يوم الأحد، بالتزامن مع تصاعد التكهنات حول احتمال شنّ إيران هجومًا على إسرائيل ردًا على استهداف جنوب بيروت: "انتصار حزب الله على إسرائيل قادم".
وكتب قاآني: "شعوب العالم تعرف أن استقلال لبنان بعظمة تضحيات حزب الله، لا بتبعية بعض الحكام".
وأضاف قائد "فيلق القدس" بالحرس الثوري الإيراني: "على العالم أجمع أن ينظر بعينين أكثر انفتاحًا، فانتصار المقاومة العظيمة لحزب الله البطل على إسرائيل قادم".