ذكر رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، في منشور على منصة "إكس"، أن طهران وواشنطن باتتا أقرب من أي وقت مضى إلى التوصل إلى تفاهم سلام، مشيرًا إلى أن احتمال إنجازه خلال 24 ساعة المقبلة وارد.
وأضاف شريف أن باكستان مستعدة للمشاركة في عملية التوقيع الإلكتروني على هذا التفاهم بين إيران والولايات المتحدة فور الانتهاء من صياغته النهائية.
أعلن مكتب نشر آثار المرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي، تفاصيل مراسم تشييع ودفن جثمانه؛ ووفقًا لهذا التقرير، فمن المقرر أن تُقام مراسم التشييع في الفترة من 4 إلى 7 يوليو (تموز) المقبل في مدينتي طهران وقم، على أن يُدفن جثمانه يوم 9 يوليو في حرم الإمام الرضا بمدينة مشهد.
وكان محافظ خراسان الرضوية، غلام رضا مظفري، قد صرح في وقت سابق بأن التقديرات الأولية للحد الأدنى للمشاركين في مراسم تشييع علي خامنئي في مشهد تتراوح بين 8 و10 ملايين شخص.
ويُذكر أن علي خامنئي قد قُتل في 28 فبراير (شباط) الماضي، إثر غارة جوية إسرائيلية- أميركية استهدفت مكتبه في طهران. ويأتي الإعلان عن توقيت إجراء مراسم التشييع والدفن بعد مرور 106 أيام على مقتله.
أعلن وزير الطاقة الإيراني، عباس علي آبادي، أن عملية "تقنين المياه" (نظام المحاصصة) ليست مدرجة على جدول الأعمال "في الوقت الحالي".
وأضاف: "كمية المياه في بلادنا شحيحة؛ وحتى في الفترات التي نشهد فيها وفرة في المياه، فإن الوضع يظل غير مناسب".
وتابع علي آبادي قائلاً: "نعمل حاليًا على دراسة ما إذا كان من الممكن اقتصاديًا تأمين جزء من الاحتياجات المائية من خلال تحلية المياه أم لا".
كما أشار وزير الطاقة إلى أن "مشروعات نقل المياه لبعض المناطق والمقاطعات هي الآن قيد الدراسة والبحث".
رأت مجلة "ذا سبيكتاتور"، في تحليل لها، أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، دخلت في مواجهة مع إيران دون فهم كافٍ لطبيعة النظام الإيراني، وأنها تجد نفسها اليوم عالقة في وضع لا تملك فيه الدعم اللازم لتصعيد الحرب، ولا القدرة على إجبار طهران على قبول شروطها.
وكتب جوناثان سباير، في مقال نشرته المجلة البريطانية، أن سياسة إدارة ترامب تجاه إيران اتسمت بمزيج من التهديد العسكري، والسعي إلى عقد الصفقات، والعجز عن استيعاب طبيعة النظام الإيراني، مشيرًا إلى أن واشنطن ما زالت تفتقر إلى استراتيجية واضحة للخروج من الأزمة الحالية.
وأشار الكاتب إلى التصريحات المتناقضة التي أدلى بها ترامب، يوم الخميس 11 يونيو (حزيران)؛ إذ هدد أولاً بأن الولايات المتحدة ستضع قريبًا يدها على جزيرة "خارك" وغيرها من البنى التحتية النفطية الإيرانية، قبل أن يعلن بعد ساعات إلغاء العملية العسكرية المخطط لها ضد النظام الإيراني بسبب التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن.
وبحسب التحليل، كتب ترامب في البداية على منصة "تروث سوشال" أن الولايات المتحدة ستفرض "سيطرة كاملة على أسواق النفط والغاز الإيرانية". لكنه عاد لاحقًا، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، ليقول إنه يفضل السيطرة على جزيرة "خارك"، لكنه غير متأكد من استعداد الرأي العام الأميركي لتقبل خطوة كهذه.
وأضاف الكاتب أن الرئيس الأميركي أعلن بعد ساعات التوصل إلى اتفاق قال إنه حظي بموافقة الأطراف المعنية "من حيث المبادئ والتفاصيل".
ولفت سباير إلى أن وسائل الإعلام المقربة من الحرس الثوري الإيراني تعاملت مع هذه المزاعم بتشكيك وسخرية، حيث ذكّرت وكالة "تسنيم" للأنباء بأن ترامب تحدث عشرات المرات خلال الشهرين الماضيين عن قرب التوصل إلى اتفاق، فيما أفادت وكالة "فارس" بأن المصادر الإيرانية لا تتحدث حتى الآن عن اتفاق نهائي، رغم أنها لا تستبعد إمكانية التوصل إليه.
كما تناول الكاتب الموقف الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن مصادر إسرائيلية أكدت أن حكومة بنيامين نتنياهو لم تشارك في مسار المفاوضات وليست طرفًا في الاتفاق المحتمل. وأضاف أن مكتب نتنياهو أوضح أن إسرائيل لن تدعم أي اتفاق إلا إذا تضمن إخراج المواد المخصبة، وتفكيك البنية التحتية للتخصيب، وفرض قيود على البرنامج الصاروخي الإيراني، وإنهاء دعم طهران للقوى الوكيلة في المنطقة.
غير أن سباير يرى أنه لا توجد مؤشرات على أن الاتفاق الذي يتحدث عنه ترامب يتضمن مثل هذه البنود. وبرأيه، فإن الولايات المتحدة تخلت عمليًا عن مساعي الحد من البرنامج الصاروخي الإيراني وشبكة الحلفاء الإقليميين للنظام الإيراني، وركزت جهودها على الملف النووي وإعادة فتح مضيق هرمز.
وأشار إلى أن المعلومات المتوافرة تفيد بأن جوهر مذكرة التفاهم المحتملة يتمثل في إعادة فتح مضيق هرمز وبدء فترة مفاوضات تمتد 60 يومًا حول بقية الملفات الخلافية.
ويرى الكاتب أن التبدلات المستمرة في مواقف ترامب تعكس غياب خطة أميركية واضحة لحل الأزمة. فمن جهة، تمتلك واشنطن القدرة العسكرية على فتح مضيق هرمز بالقوة أو وقف صادرات النفط الإيرانية بالكامل، لكنها من جهة أخرى تفتقر إلى التأييد الشعبي اللازم لتوسيع الحرب وتحمل خسائرها البشرية.
وأضاف أن السيطرة على جزيرة "خارك" قد تستدعي عملية برية وقبول وقوع خسائر بشرية، وهو ما لا يبدو أن المجتمع الأميركي مستعد له.
كما اعتبر أن إيران لا ترغب في منح ترامب فرصة لتقديم أي اتفاق محتمل باعتباره انتصارًا سياسيًا أو مخرجًا مشرفًا من الأزمة.
ويُرجع سباير جذور هذا المأزق إلى سوء تقدير إدارة ترامب لطبيعة النظام الإيراني. فرغم تأكيد ترامب مرارًا أن القدرات البحرية والجوية الإيرانية تعرضت للتدمير عمليًا، فإن القوة الحقيقية للنظام الإيراني، بحسب الكاتب، لا تكمن في قدراته التقليدية البحرية أو الجوية.
ووصف إيران بأنها نظام أيديولوجي إسلامي منخرط في "حرب دائمة"، لا تدور أساسًا بين الجيوش، بل بين المجتمعات والأيديولوجيات وشبكات النفوذ.
ويرى أن قدرة النظام الإيراني على الحفاظ على سلطته داخليًا وتوسيع نفوذه الإقليمي من خليج عدن إلى البحر الأبيض المتوسط تستند إلى قدرته على تعبئة الولاءات الدينية، ولا سيما في الأوساط الشيعية، وتحويلها إلى قوة سياسية وشبه عسكرية.
وبحسب الكاتب، فإن هذا الفهم لطبيعة القوة الإيرانية لا يحظى بمكانة كبيرة في رؤية ترامب ومستشاريه، إذ ينظر الرئيس الأميركي إلى العالم أساسًا من زاوية الصفقات، ويفترض أن جميع الخلافات يمكن تسويتها في نهاية المطاف عبر التفاوض.
وأشار سباير إلى تصريحات ترامب الأخيرة بشأن تبادل الهجمات بين إيران وإسرائيل، موضحًا أن الرئيس الأميركي يعتقد أن الطرفين "استمتعا بما يكفي"، وأن الوقت قد حان للعودة إلى طاولة المفاوضات.
وأكد الكاتب في الوقت نفسه أن ترامب، خلافًا للصورة التي كانت سائدة عنه قبل دخوله السياسة، ليس ميالاً إلى الحروب، بل يفضل تسوية النزاعات عبر الاتفاقات، خاصة تلك التي يعترف فيها الطرف الآخر بتفوق القوة الأميركية.
إلا أن إيران، بحسب رأيه، ليست مستعدة لأداء هذا الدور، وهو ما وضع واشنطن في موقف صعب؛ فهي لا تمتلك الإرادة السياسية الكافية لفرض مطالبها بالكامل، كما أنها غير قادرة على إجبار طهران على الرضوخ لشروطها.
وفي سياق متصل، استشهد الكاتب بالتجربة الإسرائيلية، معتبرًا أن إسرائيل أخفقت لسنوات في فهم طبيعة "المشروع الإسلامي" الذي تشكل ضدها، وأن هذا القصور ساهم في الوصول إلى أحداث هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وأضاف أن إسرائيل أجرت منذ ذلك الحين مراجعة جزئية لنهجها، لكنها ما زالت تواجه كلفة ومتطلبات المواجهة طويلة الأمد مع النظام الإيراني وحلفائه.
وفي ختام تحليله، خلص سباير إلى أن الدبلوماسية المتقلبة والمتناقضة لإدارة ترامب تكشف أن الغرب لم يدرك بعد بصورة كاملة طبيعة التحدي الذي تمثله إيران.
كما أشار إلى موقف وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، التي دعت "الطرفين" إلى ضبط النفس والعودة إلى المفاوضات للتوصل إلى اتفاق دائم، معتبرًا أن هذا الموقف يجسد حالة الارتباك التي يعيشها الغرب في التعامل مع الأزمة الراهنة.
قال عضو لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني، رمضان علي سنكدواني، إنهم يوجّهون تحذيرًا إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، مؤكدًا أنه في حال وقوع أي "اعتداء بسيط" على ما وصفه بـ "محور المقاومة"، فإن الرد سيكون فوريًا وبأشد صورة ممكنة.
وأضاف أن "الخليج ليس ساحة خلفية لبلطجة واشنطن"، على حد تعبيره.
وأشار إلى أن ما وصفه بـ "إدارة مضيق هرمز وإمكان إغلاقه بالكامل من قِبل القوات المسلحة" له تأثيرات على ما اعتبره "انهيارًا اقتصاديًا وتهديدًا للأمن الغذائي للولايات المتحدة وحلفائها".
صرح نائب رئيس لجنة الإعمار في البرلمان الإيراني، عباس صوفي، بأن عملية دخول البضائع عبر الموانئ الجنوبية للبلاد باتت تواجه تحديات وعراقيل، وذلك بسبب ما وصفه بـ "الحصار البحري".
وأضاف صوفي قائلاً: "الجهود المبذولة أدت إلى الحفاظ على استقرار وضع توفير السلع الأساسية، واستمرار تقديم الخدمات دون توقف".
في غضون ذلك، أشارت وكالة "بلومبرغ"، في تقرير لها، إلى استمرار الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الجنوبية لإيران، وذكرت أنه مع احتجاز السفن وتراجع العائدات النفطية، باتت طهران تواجه خيارات صعبة ومعقدة.