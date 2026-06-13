وفي السياق ذاته، أعلن وزير الطاقة الإيراني، عباس علي آبادي، أن خطط نقل المياه إلى بعض المناطق، واستخدام معدات ترشيد الاستهلاك، وبرامج توفير المياه؛ قيد التنفيذ والمتابعة حالياً.

وكانت وكالة أنباء "إيلنا" قد أفادت في وقت سابق بأن 33 في المائة من إجمالي سعة السدود في البلاد فارغة. ووفقاً لهذا التقرير، فقد دخلت سدود "دوستي" و"طرق" في محافظة خراسان الرضوية، وسد "بارزو" في خراسان الشمالية، وسد "ساوة" في المحافظة المركزية، في "المنطقة الحمراء" (الوضع الحرِج) حتى 6 يونيو (حزيران) الجاري.

