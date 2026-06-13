مسؤول إيراني: 23 محافظة تواجه أزمة "إجهاد مائي"
أعلن العضو المنتدب للشركة الوطنية للمياه والصرف الصحي، هاشم أميني، أن 23 محافظة إيرانية تواجه حاليًا أزمة "إجهاد مائي"، مشيرًا إلى الانخفاض الحاد في معدلات هطول الأمطار خلال العام المائي الحالي.
أعلن العضو المنتدب للشركة الوطنية للمياه والصرف الصحي، هاشم أميني، أن 23 محافظة إيرانية تواجه حاليًا أزمة "إجهاد مائي"، مشيرًا إلى الانخفاض الحاد في معدلات هطول الأمطار خلال العام المائي الحالي.
وفي السياق ذاته، أعلن وزير الطاقة الإيراني، عباس علي آبادي، أن خطط نقل المياه إلى بعض المناطق، واستخدام معدات ترشيد الاستهلاك، وبرامج توفير المياه؛ قيد التنفيذ والمتابعة حالياً.
وكانت وكالة أنباء "إيلنا" قد أفادت في وقت سابق بأن 33 في المائة من إجمالي سعة السدود في البلاد فارغة. ووفقاً لهذا التقرير، فقد دخلت سدود "دوستي" و"طرق" في محافظة خراسان الرضوية، وسد "بارزو" في خراسان الشمالية، وسد "ساوة" في المحافظة المركزية، في "المنطقة الحمراء" (الوضع الحرِج) حتى 6 يونيو (حزيران) الجاري.
أفادت تقارير، وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، بمقتل الشاب حميد (مهران) زارع، البالغ من العمر 32 عاماً، إثر إصابته برصاص قوات الأمن الإيرانية، في 9 يناير (كانون الثاني) الماضي، خلال "الاحتجاجات الشعبية الأخيرة" في مدينة مرودشت بمحافظة فارس.
ووفقاً لهذا التقرير، توجهت عائلته في اليوم التالي لمتابعة وضعه ومعرفة مصيره، فقيل لهم إنه قيد الاعتقال.
ورغم ذلك، جرى تسليم جثمان حميد زارع إلى ذويه يوم 11 يناير الماضي، حيث تم دفنه على عجل وفي ظل أجواء أمنية مشددة ودون السماح بإعلان عام.
وأشار التقرير إلى أن عائلته ما زالت تتعرض لضغوط وتهديدات من قِبل الأجهزة الأمنية، والتي توعدتهم بمواجهة عواقب وخيمة، حال القيام بأي تغطية إعلامية أو إبداء الاحتجاج.
ويُذكر أن حميد زارع كان متزوجًا وأبًا لطفل يبلغ من العمر ست سنوات، وكان يعمل في مجال صناعة الخزائن، وكان يستأجر منزلاً وقت مقتله.
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن وسطاء أن الأوساط الأمنية والعسكرية في إيران لم تكن قد صادقت حتى يوم الجمعة على الاتفاق الأولي الذي طرحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لخفض التوتر وإنهاء الحرب.
وأضافت الصحيفة أن تقدماً أُحرز في ملف إعادة فتح مضيق هرمز ومعالجة القضايا المرتبطة بالبرنامج النووي، مشيرة إلى أن كبار الدبلوماسيين الإيرانيين يواكبون مسار المفاوضات.
وبحسب «مصادر مطلعة»، فإن قادة في المنطقة كانوا يسعون إلى منع اندلاع جولة جديدة من التوتر في الخليج، تواصلوا مع ترامب يوم الخميس وطلبوا منه وقف الهجمات. وأبلغوه أن التوصل إلى اتفاق سيظل ممكناً ما دامت العمليات العسكرية متوقفة وامتنع ترامب عن نشر رسائل تصعيدية عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأفاد التقرير بأن الجانبين حققا تقدماً في ملفات الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وإعادة فتح مضيق هرمز، وصياغة البنود المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني في نص الاتفاق.
ونقلت الصحيفة عن مشاركين في المفاوضات أن طهران تطالب بالحصول على وصول مبكر إلى هذه الأموال وتخفيف الحصار الأميركي قبل إعادة فتح مضيق هرمز.
قال رئيس هيئة الأركان ونائب المنسق العام في الجيش الإيراني، حبيب الله سياري، إنه لا تتوفر أي معلومات عن مصير طياري طائرتين من طراز "سوخوي-24"، اللتين تم إرسالهما خلال الحرب الأخيرة لتنفيذ هجوم على قطر.
وقال سياري، يوم الخميس 11 يونيو، خلال برنامج تلفزيوني على وكالة "مؤسسة الإذاعة والتلفزيون" الإيرانية: "انطلقت طائرة سوخوي-24 من أربيل وضربت قطر. أربعة طيارين أبطال ذهبوا، وحتى الآن لا نعلم شيئًا عن مصيرهم".
وأضاف أن إيران نفذت أيضًا هجمات جوية أخرى باستخدام طائرات "إف-5" و"إف-4" في دول المنطقة، لكنه رفض تقديم تفاصيل حول أهداف هذه العمليات. وأشار إلى أن هذه العمليات أوقعت خسائر في صفوف الطرف المقابل، وأن الطائرات عادت إلى إيران بعد تنفيذ مهامها.
وتأتي هذه التصريحات في وقت كانت فيه وزارة الدفاع القطرية قد أعلنت في 2 مارس أن القوات المسلحة القطرية أسقطت طائرتين من طراز "سوخوي-24" تابعتين لإيران.
نقل موقع "واي نت" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الأسبوع إنه يتفهم تمامًا رغبته في التوصل إلى اتفاق مع إيران، لكنه لا يعتقد أن اتفاقًا سيحدث، مضيفًا أن إسرائيل لن تكون "ضحية" لمثل هذا الاتفاق.
وبحسب التقرير، أبلغ رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي وزراء الحكومة بأنه في حال الضرورة يستطيع تنفيذ عمليات مستقلة ضد إيران.
كما أفاد التقرير بأن نتنياهو قال في اجتماع الحكومة يوم الاثنين: "نحن لسنا تابعين للأميركيين؛ نحن حلفاؤهم".
وذكر "واي نت" أن نتنياهو قال أيضًا في اجتماع الحكومة إن اتصاله الهاتفي مع ترامب جاء متوترًا عقب إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل.
وبحسب التقرير، سأل ترامب عن وقوع قتلى في تلك الهجمات، فأجابه نتنياهو: "لا، لكنني لست مستعدًا لقبول معادلة تقوم على الرد فقط عند سقوط قتلى".
شبّه "المجلس الأطلسي" في تقرير له المواجهة بين إيران والولايات المتحدة بلعبة «البوكر بين الكاذبين»، مشيراً إلى أن طهران أظهرت على مدى سنوات قدرة كبيرة على تحمل الضغوط الاقتصادية والسياسية.
وأكد التقرير أن «التسوية غير الكاملة أفضل من استمرار المواجهة»، محذراً من أن إطالة أمد الصراع قد تترتب عليها كلفة أكبر.
وأضاف أن المواجهة لا تقتصر على البعد السياسي، بل تشمل أيضاً الأسواق المالية وأسواق الطاقة التي تعد من أبرز الأطراف المتأثرة بالأزمة، موضحاً أن هذه الأسواق تتفاعل بسرعة مع المخاطر الجيوسياسية ولا يمكن خداعها بسهولة.
وأشار التقرير إلى أن المفاوضات بين طهران وواشنطن لا تحكمها الاعتبارات العسكرية فقط، بل تتأثر كذلك بالتداعيات الاقتصادية لاستمرار الأزمة.
ولفت إلى أن ملفات مثل مضيق هرمز والبرنامج النووي ورفع العقوبات والأصول الإيرانية المجمدة تمثل محاولات متوازية لإدارة المخاطر الجيوسياسية والمالية.
وختم التقرير بالتأكيد على أن الولايات المتحدة ينبغي أن تسعى إلى أفضل اتفاق ممكن، لأن استمرار الأزمة قد يفرض أعباءً كبيرة على الاقتصاد والأسواق العالمية.