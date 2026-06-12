كتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، على منصة "إكس"، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يدفع نحو اتفاق مع إيران يقوم على مصالح الولايات المتحدة، بما في ذلك المصلحة المشتركة مع إسرائيل لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي.
وأوضح أن إسرائيل تتوقع أن يصر ترامب على هذا المبدأ، إضافة إلى ملف الصواريخ الإيرانية والقوات الوكيلة.
وأضاف كاتس أن الولايات المتحدة وإسرائيل وجّهتا معًا ضربات قوية لإيران أعادت قدراتها سنوات إلى الوراء.
وأكد أن إسرائيل يجب أن تضمن استمرار قدرتها على التحرك بشكل مستقل لمنع طهران من الحصول على سلاح نووي مستقبلاً، مشيرًا إلى أنه ورئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أصدرا تعليمات للجيش الإسرائيلي بالاستعداد وفقًا لذلك.