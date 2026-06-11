قال أمين لجنة تنظيم مراسم تشييع جثمان المرشد الراحل، علي خامنئي، إنه لا توجد أي خطط لإقامة تلك المراسم خارج البلاد، وإن جميع الترتيبات تُعد داخل إيران.

وأضاف أن الحكومة، بكل إمكاناتها وبقيادة محمد رضا عارف، نائب الرئيس الإيراني، تعمل على التخطيط للمراسم، على أن تُقام في أي وقت ترى فيه المصلحة.

ويُشار إلى أن المسؤولين في إيران قدموا حتى الآن تصريحات متضاربة حول موعد إقامة هذه المراسم.

