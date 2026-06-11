أفاد موقع "أكسيوس"، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة، بأن الخلافات الرئيسية بين طهران وواشنطن للتوصل إلى مذكرة تفاهم، قد تم حلها وتذليلها، يوم الأربعاء 10 يونيو (حزيران)، خلال المحادثات التي جرت بين مسؤولين من إيران والوسطاء القطريين.

ووفقاً لهذا التقرير، فقد أبلغ مسؤولون إيرانيون عدة دول، يوم الخميس 11 يونيو، بأن محادثات طهران قد أفضت إلى اتفاق مبدئي، لكن يتعين على مجتبى خامنئي إصدار الموافقة النهائية عليه.

وأشارت هذه المصادر إلى أن الجانبين الإيراني والقطري أكدا أن الهجمات الأميركية خلال ليل الأربعاء قد زادت بشكل ملحوظ من شكوك إيران تجاه النوايا الحقيقية لترامب.

