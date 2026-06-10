أصدر البرلمان العربي بيانًا أدان فيه هجمات إيران على الأردن، والبحرين، والكويت، واعتبرها تهديدًا لاستقرار المنطقة وانتهاكًا لسيادة الدول العربية.

وقال رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليمحي، إن هذه الإجراءات تمثل تصعيدًا خطيرًا وتتعارض مع المبادئ الحاكمة للعلاقات بين دول الجوار. وأضاف أن الهجوم على أراضي أي دولة عربية يعد تحديًا للأمن الجماعي للمنطقة.

وأعلن البيان عن الدعم الكامل للإجراءات التي تتخذها الأردن، والبحرين، والكويت لحماية حدودها، ومصالحها الوطنية، واستقرارها الداخلي.

كما دعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي، وبشكل خاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى اتخاذ دور أكثر فاعلية للحيلولة دون تصعيد التوترات وضمان احترام القانون الدولي.