وأفاد موقع "إنصاف نيوز"، يوم الثلاثاء 9 يونيو (حزيران)، نقلًا عن مجتبى لطفي، أحد مسؤولي مكتب آية الله حسين علي منتظري، بأن الحكم صدر بحق سليماني أردستاني، مشيرًا إلى أن أردستاني قال إنه لا يعتزم الطعن في الحكم إلا إذا جرت المحاكمة بشكل علني.

ووفقًا للطفي، فقد أُدين سليماني أردستاني بجميع التهم الثماني الموجهة إليه.

وكان سليماني أردستاني قد ذكر في رسالة من داخل السجن أنه يواجه اتهامات من بينها "تشويش الرأي العام"، و"الإساءة إلى المقدسات"، و"الإساءة إلى المرشد" فيما يتعلق بعلي ومجتبى خامنئي، و"التجمع احتجاجًا على اعتقال مير حسين موسوي (أحد قادة الحركة الخضراء)"، و"التجمع والتآمر ضد الأمن الداخلي".