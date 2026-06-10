أنباء عن سماع دوي انفجارات في جزيرة "قشم" الإيرانية
أفادت وسائل إعلام إيرانية، صباح الأربعاء 10 يونيو، بسماع عدة أصوات انفجارات في جزيرة قشم.
أفادت وسائل إعلام إيرانية، صباح الأربعاء 10 يونيو، بسماع عدة أصوات انفجارات في جزيرة قشم.
وذكرت وكالة "مهر" أن الطبيعة الدقيقة لهذه الأصوات لا تزال غير معروفة حتى الآن، إلا أنه وبالنظر إلى شدتها، قد يكون مصدر الانفجارات في منطقة تبعد نسبياً عن مدينة قشم، أو أنها مرتبطة بتحركات عسكرية في مضيق هرمز.
وحتى وقت نشر هذا التقرير، لم تصدر السلطات الرسمية أي توضيحات بشأن مصدر هذه الأصوات أو حجم الأضرار المحتملة.
أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) انتهاء ما وصفتها بعمليات «الدفاع عن النفس» ضد إيران، والتي نُفذت بأمر من الرئيس الأميركي رداً على إسقاط مروحية أباتشي تابعة للجيش الأميركي.
وقالت سنتكوم إن مقاتلات تابعة لسلاحي الجو والبحرية الأميركيين استخدمت ذخائر دقيقة التوجيه لاستهداف منظومات الدفاع الجوي ومحطات التحكم الأرضية ومواقع رادارات المراقبة الإيرانية قرب مضيق هرمز.
وأضافت أن العملية جاءت «رداً متناسباً» على هجمات استهدفت قوات أميركية وسفناً تجارية دولية في مياه المنطقة.
وأكدت القيادة المركزية الأميركية أن قواتها لا تزال في حالة تأهب كامل، ومستعدة للتعامل مع ما وصفته بـ«الاعتداءات الإيرانية غير المبررة».
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في اتصال هاتفي مع صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن الحصار البحري المفروض على جنوب إيران جعلها "فقيرة للغاية".
وأضاف أنه سيواصل هذا الحصار طالما كان ذلك ضروريًا.
وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن حادثة إسقاط مروحية "أباتشي" على يد إيران في مضيق هرمز كانت "ذات أهمية ضئيلة" بالنسبة لترامب.
وكان ترامب قد أكد سابقًا، عبر منصة "تروث سوشال"، أن "الولايات المتحدة ستضطر إلى الرد على هذا الهجوم".
حُكم على رجل الدِين وعضو مجمع المدرسين والمحققين في الحوزة الدينية بقم وأستاذ جامعة مفيد والباحث الديني المحتجز في سجن "قم"، عبد الرحيم سليماني أردستاني، من قِبل المحكمة الخاصة برجال الدين، بالسجن لمدة 6 سنوات، إضافة إلى دفع غرامة مالية وتجريده من الزيّ الديني.
وأفاد موقع "إنصاف نيوز"، يوم الثلاثاء 9 يونيو (حزيران)، نقلًا عن مجتبى لطفي، أحد مسؤولي مكتب آية الله حسين علي منتظري، بأن الحكم صدر بحق سليماني أردستاني، مشيرًا إلى أن أردستاني قال إنه لا يعتزم الطعن في الحكم إلا إذا جرت المحاكمة بشكل علني.
ووفقًا للطفي، فقد أُدين سليماني أردستاني بجميع التهم الثماني الموجهة إليه.
وكان سليماني أردستاني قد ذكر في رسالة من داخل السجن أنه يواجه اتهامات من بينها "تشويش الرأي العام"، و"الإساءة إلى المقدسات"، و"الإساءة إلى المرشد" فيما يتعلق بعلي ومجتبى خامنئي، و"التجمع احتجاجًا على اعتقال مير حسين موسوي (أحد قادة الحركة الخضراء)"، و"التجمع والتآمر ضد الأمن الداخلي".
أعاد وزير الحرب الأميركي، بيـت هيغسيث، عرض منشور دونالد ترامب على منصة "تروث سوشال" بشأن الرد على إسقاط إيران مروحية أباتشي تابعة للجيش الأميركي في مضيق هرمز.
وكان ترامب قد كتب في وقت سابق أن إيران أسقطت، مساء الاثنين 8 يونيو (حزيران)، مروحية أباتشي متقدمة تابعة للجيش الأميركي أثناء قيامها بدورية فوق مضيق هرمز.
وأضاف أن الطيارين الاثنين اللذين كانا على متن المروحية بخير ولم يُصابا بأي أذى.
وأكد ترامب أن "الولايات المتحدة ستضطر إلى الرد على هذا الهجوم".
أعلنت الحكومة البريطانية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أنها قدمت، يوم الثلاثاء 9 يونيو (حزيران)، مشروع قانون إلى البرلمان، يمنح لندن دعماً أكبر في مواجهة الأنشطة العدائية التي تنفذها دول أجنبية.
وبحسب البيان، فإن القانون، في حال إقراره، سيمنح الحكومة صلاحيات جديدة لمواجهة الأفراد والمنظمات والجماعات الوكيلة التي تعمل نيابة عن دول أجنبية.
وكشفت وكالة الاستخبارات الداخلية البريطانية "MI5" أن التحقيقات المتعلقة بالتهديدات المرتبطة بالدول ارتفعت بنسبة 35 في المائة خلال العام الماضي، بما في ذلك 20 مخططاً محتملاً مميتاً قالت إنها تحظى بدعم إيران.
وقال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر: "كلما ثبت أن دولاً أجنبية تقوم بإجراءات تهدد أرواح الناس أو تضعف مؤسساتنا الديمقراطية، يجب أن تواجه عواقب".
وأضاف: "لن نسمح لعناصر معادية بأن تدفع أموالاً لمجرمين صغار لتنفيذ أعمالها القذرة".