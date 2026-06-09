وكان ترامب قد كتب في وقت سابق أن إيران أسقطت، مساء الاثنين 8 يونيو (حزيران)، مروحية أباتشي متقدمة تابعة للجيش الأميركي أثناء قيامها بدورية فوق مضيق هرمز.

وأضاف أن الطيارين الاثنين اللذين كانا على متن المروحية بخير ولم يُصابا بأي أذى.

وأكد ترامب أن "الولايات المتحدة ستضطر إلى الرد على هذا الهجوم".