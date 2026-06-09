أعرب حزب الله اللبناني في بيان صدر يوم الثلاثاء عن تقديره لما وصفه بـ"الموقف المشرف لإيران إلى جانب لبنان"، مؤكدا أن هذا الموقف يستحق الشكر لا الإنكار أو الإهانات المتعمدة في مواجهة الضغوط الخارجية.

وجاء في البيان أن دعم طهران لـ"الحقوق المشروعة" لحزب الله وتحملها التكاليف المالية والسياسية يدل على أنها داعمة للبنان وليس العكس. كما أكد الحزب أن إيران كانت دائما خير ناصح للبنان، ولعبت دورا في دعم "المقاومة" من أجل تحرير الأراضي وإعادة إعمار المناطق المتضررة.

ووصف حزب الله الاتهامات التي وجهتها بعض الجهات الرسمية في لبنان بشأن دور طهران بأنها "لا أساس لها" و"مرفوضة"، مشيرا إلى أن مهاجمة النظام الإيراني، بما في ذلك عبر بيانات مشتركة مع إسرائيل والولايات المتحدة، تمثل اصطفافا مدانا ويخدم العدو.

وفي ختام البيان، قال حزب الله إنه يثمن وفاء وشجاعة إيران‌، وسيواصل "المقاومة" حتى تحقيق حقوقه، حتى لو كانت التكاليف باهظة.