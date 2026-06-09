قالت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، يوم الثلاثاء 9 يونيو (حزيران)، خلال جلسة البرلمان البريطاني، إن لندن تريد أن تؤدي المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران إلى نتيجة في أسرع وقت ممكن، وأن يتم التوصل إلى اتفاق يضمن فتح مضيق هرمز بشكل كامل ودون أي رسوم.

وأشارت، في سياق حديثها عن الهجمات الأخيرة بين إسرائيل وإيران، إلى أنه تم خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية التأكيد على ضرورة خفض التصعيد بشكل فوري، لأن العودة إلى الصراع ليست في مصلحة أي طرف.

كما قالت وزيرة الخارجية البريطانية إن حرية الملاحة لجميع الدول أمر مهم، وإن بريطانيا، إلى جانب فرنسا ودول أخرى، مستعدة للمشاركة، بعد التوصل إلى اتفاق، في مهمة بحرية متعددة الأطراف لإزالة الألغام وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز.