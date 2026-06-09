قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، خلال زيارته لمناورات تدريبية للقادة في الشمال، إن محاولات طهران لفرض معادلات جديدة وتغيير الواقع القائم ستفشل، وإن الهجوم الذي نُفذ ضد إيران كان مقدمة لضربة أكبر بكثير وأكثر شدة.

وأضاف أنه ستتم مواصلة العمليات، وتعميق الأضرار التي تلحق بحزب الله اللبناني.

وأشار زامير إلى أن الجيش الإسرائيلي يحافظ على جاهزيته واستعداده الكامل لاستئناف القتال ضد النظام الإيراني، وسيواصل ذلك.

وأكد: "كانت جميع أنظمة الدفاع والهجوم لدينا في حالة تأهب. اعترضنا التهديدات التي أُطلقت باتجاهنا، ورددنا بسرعة وبقوة على إيران".