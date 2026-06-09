قال أمين المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران، جلال دهقاني فيروز آبادي: "نحن وحزب الله حلفاء، والحلفاء يدافعون عن بعضهم البعض؛ لو لم يكن حزب الله لما كان لبنان أيضًا، وأمن لبنان يحظى بأهمية حيوية بالنسبة لنا".
وأضاف أن "الشعب والصواريخ هما جناحا ضمان المصالح الوطنية".
وتابع فيروز آبادي: "منع تكرار العدوان يتحقق بالقوة والردع، وليس بمجرد التفاهم أو الاتفاق".
قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، خلال زيارته لمناورات تدريبية للقادة في الشمال، إن محاولات طهران لفرض معادلات جديدة وتغيير الواقع القائم ستفشل، وإن الهجوم الذي نُفذ ضد إيران كان مقدمة لضربة أكبر بكثير وأكثر شدة.
وأضاف أنه ستتم مواصلة العمليات، وتعميق الأضرار التي تلحق بحزب الله اللبناني.
وأشار زامير إلى أن الجيش الإسرائيلي يحافظ على جاهزيته واستعداده الكامل لاستئناف القتال ضد النظام الإيراني، وسيواصل ذلك.
وأكد: "كانت جميع أنظمة الدفاع والهجوم لدينا في حالة تأهب. اعترضنا التهديدات التي أُطلقت باتجاهنا، ورددنا بسرعة وبقوة على إيران".
تظهر الرسائل الواردة من مختلف المدن الإيرانية حول غلاء أسعار المواد الغذائية صورة للتراجع التدريجي للعائلات في هرم الاحتياجات الإنسانية. ويقول المواطنون إن موائدهم تقلصت إلى مستوى البقاء و"الشبع من أجل الاستمرار على قيد الحياة"، وأن "الجودة، والتنوع، والقيمة الغذائية" لم تعد لها أهمية في سلة مشترياتهم.
وإذا كانت العديد من الأسر قد استغنت في السنوات الماضية عن اللحوم الحمراء والأسماك وحتى الدواجن من موائدها، فإن الرسائل الواردة إلى "إيران إنترناشيونال" تظهر الآن أن الفاكهة والبيض ومنتجات الألبان أصبحت أيضًا سلعًا فاخرة لقطاع كبير من الناس.
وقد لجأ جزء كبير من المجتمع في الأشهر الماضية إلى "الأغذية المشبعة" بدلًا من التغذية المتوازنة، مثل: المعكرونة، والبطاطس، والبصل، والخبز، والأرز السادة.
هذا هو بالضبط قاع "هرم ماسلو"؛ الاحتياجات الفسيولوجية الأساسية للبقاء على قيد الحياة، دون أي أفق للصحة أو النمو أو الأمن على المدى الطويل.
وقال أحد المواطنين إنه بسبب الغلاء، بات يشتري منذ أشهر من الباعة الجائلين في الأسواق الأسبوعية بدلاً من المحلات التجارية، ولكنه الآن لم يعد قادرًا حتى على الشراء من البائع المتجول، ويقتصر على شراء الاحتياجات الأساسية والضرورية جدًا مثل البطاطس والطماطم والبصل، من الدرجة الثالثة.
أعرب جيه دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن ثقته بأن الحرب في إيران، التي تعدت المائة يوم، لن تتحول إلى "مستنقع" للولايات المتحدة.
وقال، في اتصال هاتفي مع صحيفة "يو إس إيه توداي" الأميركية: "أنا متأكد تمامًا أنه حتى بعد عام واحد لن نتحدث عن تدخل الولايات المتحدة في إيران، ناهيك عن عدة أعوام".
وأضاف أنه رغم استمرار مفاوضات وقف إطلاق النار منذ أشهر، فإنه يعتقد أن الولايات المتحدة "ستنجح".
وقال: "إذا فشلت الدبلوماسية في النهاية، فإن الرئيس ترامب يملك أدوات إضافية. لكن طالما أن هذا الملف يركز على المهمة الأساسية، وهي منع طهران من الحصول على سلاح نووي، فلن يتحول الأمر إلى مستنقع".
قالت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، يوم الثلاثاء 9 يونيو (حزيران)، خلال جلسة البرلمان البريطاني، إن لندن تريد أن تؤدي المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران إلى نتيجة في أسرع وقت ممكن، وأن يتم التوصل إلى اتفاق يضمن فتح مضيق هرمز بشكل كامل ودون أي رسوم.
وأشارت، في سياق حديثها عن الهجمات الأخيرة بين إسرائيل وإيران، إلى أنه تم خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية التأكيد على ضرورة خفض التصعيد بشكل فوري، لأن العودة إلى الصراع ليست في مصلحة أي طرف.
كما قالت وزيرة الخارجية البريطانية إن حرية الملاحة لجميع الدول أمر مهم، وإن بريطانيا، إلى جانب فرنسا ودول أخرى، مستعدة للمشاركة، بعد التوصل إلى اتفاق، في مهمة بحرية متعددة الأطراف لإزالة الألغام وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز.
أعرب حزب الله اللبناني في بيان صدر يوم الثلاثاء عن تقديره لما وصفه بـ"الموقف المشرف لإيران إلى جانب لبنان"، مؤكدا أن هذا الموقف يستحق الشكر لا الإنكار أو الإهانات المتعمدة في مواجهة الضغوط الخارجية.
وجاء في البيان أن دعم طهران لـ"الحقوق المشروعة" لحزب الله وتحملها التكاليف المالية والسياسية يدل على أنها داعمة للبنان وليس العكس. كما أكد الحزب أن إيران كانت دائما خير ناصح للبنان، ولعبت دورا في دعم "المقاومة" من أجل تحرير الأراضي وإعادة إعمار المناطق المتضررة.
ووصف حزب الله الاتهامات التي وجهتها بعض الجهات الرسمية في لبنان بشأن دور طهران بأنها "لا أساس لها" و"مرفوضة"، مشيرا إلى أن مهاجمة النظام الإيراني، بما في ذلك عبر بيانات مشتركة مع إسرائيل والولايات المتحدة، تمثل اصطفافا مدانا ويخدم العدو.
وفي ختام البيان، قال حزب الله إنه يثمن وفاء وشجاعة إيران، وسيواصل "المقاومة" حتى تحقيق حقوقه، حتى لو كانت التكاليف باهظة.