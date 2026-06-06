وزير الخارجية الإيراني يرفض اتهامات الرئيس اللبناني باستخدام طهران لبيروت كـ "ورقة تفاوض"
نفى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، استغلال بلاده لبيروت. وهو ما طرحه الرئيس اللبناني، جوزيف عون، الذي قال إن طهران حوّلت لبنان إلى "ورقة تفاوض" خاصة بها.
نفى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، استغلال بلاده لبيروت. وهو ما طرحه الرئيس اللبناني، جوزيف عون، الذي قال إن طهران حوّلت لبنان إلى "ورقة تفاوض" خاصة بها.
وكتب عراقجي، يوم السبت 6 يونيو (حزيران)، في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، ردًا على الانتقادات الشديدة للرئيس اللبناني: "لو كان لبنان ورقة تفاوض بيد إيران، لكان قد تم التوصل إلى اتفاق منذ زمن طويل. سيدي الرئيس، أنقذ لبنان من عدوه الحقيقي".
وأضاف: "استنادًا إلى تصريحات السيد عون، قد يُفهم أن إيران هي التي تحتل خُمس لبنان، وتهجّر ربع اللبنانيين، وتقصف بلده يوميًا".
وجاء رد عراقجي بعد مقابلة عون الأخيرة مع قناة "سي إن إن".
وقد شهدت العلاقات بين طهران وبيروت توترًا في ظل التطورات الإقليمية بعد هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، التي شنتها حماس ضد إسرائيل.
وبعد مقتل الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، حليف طهران، في شهر سبتمبر 2024، تراجع وضع هذه الجماعة المسلحة بشكل كبير.
وبعد مقتل نصر الله واستهداف جزء كبير من قوات حزب الله في العملية المعروفة بـ "هجمات البيجر"، بدأت تبرز دعوات لنزع سلاح الجماعة الموالية لإيران.
وبعد نحو عام من وفاة نصرالله، وافقت الحكومة اللبنانية في شهر يوليو (تموز) 2025 على المبادئ العامة لخطة أميركية لنزع سلاح حزب الله خلال اجتماع مجلس الوزراء.
وقد قدم هذه الخطة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى لبنان وسوريا، توم باراك.
وبالتزامن مع إقرار الخطة في مجلس الوزراء اللبناني، أكد عراقجي في جزء من مقابلة له مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية بشأن حزب الله: "هذه ليست المرة الأولى التي تُبذل فيها محاولات لنزع سلاح حزب الله وإبطال سلاح المقاومة. والسبب واضح، إذ إن قدرة سلاح المقاومة في ميدان القتال أصبحت واضحة للجميع".
وأدى موقف حزب الله الرافض لقرار الحكومة اللبنانية، بدعم من إيران، إلى زيادة التوتر في العلاقات بين طهران وبيروت، حتى إن حزب "الكتلة الوطنية اللبنانية" طالب بعد ثلاثة أيام من تصريح عراقجي، في 9 أغسطس (آب) 2025، باتخاذ إجراء عاجل من الحكومة اللبنانية لاستدعاء السفير الإيراني في بيروت واعتباره "شخصًا غير مرغوب فيه".
وبعد أقل من أسبوع من قرار مجلس الوزراء اللبناني، أثارت زيارة الأمين السابق لمجلس الأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، إلى بيروت انتقادات من وسائل الإعلام والأوساط السياسية اللبنانية.
ووُصفت هذه الزيارة بأنها تدخل واضح من طهران في الشؤون الداخلية للبنان ومحاولة لدفع حزب الله إلى الاحتفاظ بسلاحه، كما وُصفت بأنها "وقاحة" و"جرأة".
والآن، وبعد أقل من عام على قرار الحكومة اللبنانية، ما زال حزب الله يرفض نزع سلاحه. كما أن طهران أدرجت مسألة وقف الهجمات الإسرائيلية على حزب الله ضمن مفاوضاتها مع الولايات المتحدة.
أعلن الجيش الأميركي استهداف مواقع رادارية ومراقبة إيرانية في جزيرة "قشم" ومنطقة "غورك" بعد اعتراض وإسقاط أربع مسيّرات بالقرب من مضيق هرمز. وتأتي هذه الضربات في وقت تجري فيه طهران وواشنطن مفاوضات متزامنة للتوصل إلى اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب.
وأعلن الجيش الأميركي، فجر السبت 6 يونيو (حزيران)، أنه ردًا على إطلاق أربع طائرات مسيّرة إيرانية باتجاه منطقة مضيق هرمز، استهدف عددًا من مراكز الرادار والمراقبة الإيرانية على السواحل الخليجية. ويعكس هذا التحرك استمرار التوترات العسكرية بين البلدين بالتزامن مع المساعي الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب.
وبحسب وكالة "رويترز"، قال مسؤول أميركي إن تقييم الجيش يشير إلى أن الطائرات المسيّرة الإيرانية أُطلقت بهدف تهديد أو استهداف حركة الملاحة البحرية في المنطقة. كما أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أن القوات الأميركية استهدفت، بعد إسقاط تلك الطائرات المسيّرة، مراكز المراقبة الإيرانية في منطقة غورك وجزيرة قشم.
وبعد ساعات، أفادت وكالة الأنباء الكويتية بأن الدفاعات الجوية للبلاداعترضت "هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة". وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الكويتي إن أي أصوات انفجارات سُمعت كانت نتيجة عمليات اعتراض نفذتها أنظمة الدفاع الجوي، داعية المواطنين إلى الالتزام بإرشادات السلامة والأمن الصادرة عن الجهات المختصة.
وبعد دقائق، فعّلت وزارة الداخلية البحرينية صفارات الإنذار الخاصة بالغارات الجوية. كما دعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى التوجه إلى أقرب مكان آمن.
وفي أعقاب ذلك، أعلنت دائرة العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، في بيان نشرته وسائل إعلام محلية، أنها استهدفت بصواريخ القوة الجو-فضائية التابعة لها "قواعد العدو في المنطقة"، وذلك ردًا على الهجوم الأميركي على سيريك وجزيرة قشم.
وفي وقت لاحق، أصدرت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" بيانًا أكدت فيه أن القوات الأميركية اعترضت عددًا من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة الإيرانية التي أُطلقت باتجاه مضيق هرمز ودول خليجية.
وجاء في بيان "سنتكوم" أن إيران أطلقت سبعة صواريخ باليستية باتجاه الكويت والبحرين بعد ساعات من قيام القوات الأمريكية بإسقاط أربع طائرات مسيّرة إيرانية كانت متجهة نحو مضيق هرمز.
ووفقًا للتقييم الأولي للجيش الأميركي، تم اعتراض وتدمير ستة من الصواريخ التي أطلقتها إيران، بينما لم يصل الصاروخ السابع إلى هدفه المقصود.
وتأتي هذه المواجهات في وقت تجري فيه طهران وواشنطن مفاوضات غير مباشرة بشأن اتفاق مؤقت يهدف إلى وقف الحرب التي بدأت في 28 فبراير (شباط) الماضي ودخلت الآن شهرها الرابع.
وبحسب تقرير "رويترز"، من المقرر أن تُناقش قضايا من بينها البرنامج النووي الإيراني في جولات التفاوض المقبلة.
ماذا تريد طهران؟
كتبت "رويترز" أن إيران تشترط، مقابل قبول أي اتفاق، الحصول على إمكانية الوصول إلى مليارات الدولارات من عائدات النفط، وتخفيف أو إلغاء القيود المفروضة على صادرات النفط الخام، وإنهاء الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية، والحفاظ على دورها في مضيق هرمز.
ومنذ اندلاع الحرب، عطّلت إيران عمليًا حركة الملاحة في مضيق هرمز، وهو الممر المائي الذي كان يمر عبره قبل الحرب نحو 20 في المائة من النفط العالمي.
ترامب: إيران ما زالت تحتفظ بجزء من قدراتها الصاروخية
كان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد قال في مقابلة مع شبكة "إن بي سي"، إن إيران ما زالت تحتفظ بجزء من قدراتها الصاروخية وطائراتها المسيّرة، رغم الهجمات الأميركية الواسعة.
وأضاف: "ما زالت إيران تمتلك عددًا من الصواريخ والطائرات المسيّرة".
وقدّر ترامب أن نحو 21 إلى 22 في المائة من مخزون الصواريخ الإيراني لا يزال قائمًا.
وردًا على سؤال حول سبب عدم موافقة طهران حتى الآن على الاتفاق، قال ترامب إن قادة النظام "أقوياء ومتغطرسون"، لكنهم في نهاية المطاف "لن يكون أمامهم خيار سوى التوصل إلى اتفاق".
لبنان.. عُقدة أخرى في المفاوضات
ذكرت "رويترز" أن الاشتباكات في لبنان مستمرة بالتوازي مع المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.
وأعلن حزب الله اللبناني، يوم الجمعة 5 يونيو، تنفيذ عمليتين ضد القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان. كما أفادت مصادر أمنية لبنانية بأن إسرائيل شنت غارات جوية على مناطق مختلفة في جنوب البلاد.
وأضافت "رويترز" أن إيران تواصل دعم حزب الله، وتعتبر انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان أحد الشروط الرئيسية لأي اتفاق إقليمي أو وقف شامل لإطلاق النار.
كما قدمت طهران وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله باعتباره جزءًا من الإطار الذي تريده للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة وإعادة فتح طرق الملاحة في مضيق هرمز.
خلاف حول مقترح وقف إطلاق النار في لبنان
رفض الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، هذا الأسبوع الاتفاق الذي اقترحته الولايات المتحدة بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل، وقال إن هذا الاتفاق لا يضمن انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، كما أن حزب الله لم يشارك في المفاوضات المتعلقة به.
وفي المقابل، أعلنت إسرائيل أنها ستواصل عملياتها العسكرية في جنوب لبنان، وأنها لا تعتزم حاليًا سحب قواتها من تلك المناطق.
وفي السياق نفسه، أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أحد حلفاء حزب الله، أنه سيوافق على انسحاب قوات الحزب من جنوب لبنان إذا انسحبت القوات الإسرائيلية في الوقت نفسه من المناطق اللبنانية التي تسيطر عليها.
هدن هشة
وفي ختام تقريرها، كتبت "رويترز" أنه على الرغم من اتفاقات وقف إطلاق النار المدعومة من الولايات المتحدة، فإن المواجهات ما زالت مستمرة على عدة جبهات إقليمية.
ففي الأيام الأخيرة شهدت لبنان وغزة وشمال إسرائيل وحتى الكويت هجمات وتوترات أمنية متواصلة.
وتشير هذه التطورات إلى أنه رغم استمرار المفاوضات السياسية لإنهاء الحرب، فإن ساحة القتال ما زالت بعيدة عن تحقيق وقف إطلاق نار شامل ومستدام.
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مقابلة مع شبكة "إن بي سي"، إن قادة النظام الإيراني لم يوافقوا بعد على اتفاق مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، لأنهم "أقوياء" و"متغطرسون"، لكنهم في النهاية "لا يملكون خيارًا سوى الاتفاق".
وأضاف أن إيران لم تحتفظ سوى بنحو خُمس قدراتها الصاروخية.
وتحدث الرئيس الأميركي، خلال المقابلة، عن مسار المفاوضات مع إيران، ووضع الحرب، والقدرات العسكرية الإيرانية، ومستقبل الاتفاق المحتمل بين طهران وواشنطن.
وقال ترامب، في هذه المقابلة، التي أُجريت في ولاية "ويسكونسن"، إن قادة إيران لم يوافقوا بعد على الاتفاق الذي تسعى إليه الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، لكنه يعتقد أنهم لن يجدوا في النهاية بديلاً عن قبوله.
وأضاف: "إنهم أقوياء، ومتغطرسون، وهناك أمور لم يتصوروا يومًا أنهم سيُجبرون على القيام بها، لكنهم سيضطرون إلى فعلها. ليس لديهم خيار آخر، وهذه العملية تحتاج إلى بعض الوقت".
وتأتي تصريحات ترامب في وقت تتواصل فيه المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب التي دخلت الآن شهرها الرابع. وكان البلدان قد اتفقا في شهر أبريل (نيسان) على وقف لإطلاق النار جرى تمديده عدة مرات حتى الآن، إلا أن التوترات تصاعدت مجددًا في الأيام الأخيرة عقب تبادل الهجمات قرب مضيق هرمز.
ترامب: إيران ما زالت تمتلك صواريخ.. لكن الجزء الأكبر من قدراتها دُمّر
في جزء آخر من المقابلة، قال ترامب إن الولايات المتحدة دمّرت الجزء الأكبر من البنية التحتية العسكرية الإيرانية، إلا أن طهران ما زالت تحتفظ بجزء من قدراتها الصاروخية وقدرات الطائرات المسيّرة.
وأضاف: "لقد دُمّرت معظم مصانع إنتاج الطائرات المسيّرة، ودُمّرت معظم منصات الإطلاق، كما دُمّرت غالبية مراكز إنتاج الصواريخ. لكنهم ما زالوا يمتلكون بعض القدرات. ما زالت لديهم صواريخ وطائرات مسيّرة".
وتابع الرئيس الأميركي: "إذا أردت أن أحدد نسبة تقريبية، فأعتقد أنهم احتفظوا بنحو 21 إلى 22 في المائة من صواريخهم. وما زال هذا عددًا كبيرًا من الصواريخ، لكنه لا يُقارن بما كان لديهم عندما نفذنا الضربة الأولى".
وتأتي تصريحات ترامب في وقت نفذت فيه إيران خلال الأيام الأخيرة سلسلة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة على دول الجوار، وأظهرت، بحسب المسؤولين الأميركيين، قدرتها على مواصلة العمليات العسكرية.
مضيق هرمز والضغوط الاقتصادية
عاد ترامب للحديث عن إغلاق مضيق هرمز، خلال المقابلة، وقال إن استمرار الحرب وتعطل هذا الممر الحيوي للطاقة تسببا في ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية وزيادة أسعار الوقود داخل الولايات المتحدة.
ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات العالمية لنقل النفط، وقد أدى إغلاقه إلى ضغوط اقتصادية كبيرة على الأسواق العالمية وكذلك على الإدارة الأميركية.
وردًا على الانتقادات المتعلقة بطول أمد الحرب، قال ترامب إن إنهاء مثل هذه الأزمات يستغرق وقتًا.
وأضاف: "هذه الأمور تحتاج إلى سنوات".
وأشار الرئيس الأميركي إلى إيران قائلاً: "هؤلاء يقاتلون منذ 47 عامًا. لقد قتلوا أميركيين".
كما قارن مدة الحرب الحالية بحرب فيتنام، وقال: "أنا أتحرك بسرعة كبيرة. لقد دخلت للتو الشهر الثالث. حرب فيتنام استمرت 19 عامًا. أنا الآن في الشهر الثالث، والجميع يسأل: متى ستحقق النصر؟".
تحذير من فشل المفاوضات
وفي جزء آخر من تصريحاته، التي كان قد أدلى بها سابقًا خلال مقابلة مع بودكاست "بود فورس وان" التابع لصحيفة "نيويورك بوست"، قال ترامب إنه لا يعتقد أن الحصار الأمريكي على إيران سيستمر حتى عطلة عيد العمال (أول يوم اثنين من شهر سبتمبر).
كما لم يستبعد احتمال فشل المفاوضات، محذرًا من أن واشنطن ستلجأ إلى خيارات أخرى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي.
وقال: "إما أن نوقّع الاتفاق، أو سنتجه إلى طريق آخر. وذلك الطريق الآخر ليس طريقًا سارًّا".
وخلال الأسابيع الأخيرة، أكد ترامب ومسؤولو إدارته مرارًا أن الهدف من العمليات العسكرية ضد إيران هو منعها من امتلاك سلاح نووي.
في المقابل، يؤكد المسؤولون الإيرانيون أن البرنامج النووي الإيراني ذو طبيعة سلمية، وأن الضغوط العسكرية والاقتصادية الأميركية لن تؤدي إلى تغيير مواقف طهران.
ومع ذلك، تشير تصريحات ترامب الأخيرة إلى أن البيت الأبيض ما زال يرى أن التوصل إلى اتفاق أمر ممكن، لكنه يسعى في الوقت نفسه إلى دفع الحكومة الإيرانية نحو قبول الشروط الأمريكية من خلال مواصلة الضغوط العسكرية والاقتصادية.
وزير الخارجية الأميركي: عملية "الغضب الملحمي" انتهت
في الوقت نفسه، قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، يوم الأربعاء 3 يونيو (حزيران)، أمام أعضاء "الكونغرس"، إن العملية العسكرية الأميركية ضد إيران، التي أطلقت عليها إدارة ترامب اسم "عملية الغضب الملحمي"، قد انتهت.
ومع ذلك، شدد روبيو على أن الضربات الأميركية الأخيرة كانت ذات طابع دفاعي، ونُفذت ردًا على هجمات شنتها الحكومة الإيرانية ضد السفن قرب مضيق هرمز.
وقال: "من أجل حماية قواتنا، نحن لا نستهدف الطائرات المسيّرة فقط، بل نستهدف أيضًا الأشخاص الذين يقومون بإطلاقها. هذه الإجراءات دفاعية بالكامل، وتأتي ردًا على تحركات إيران. إذا لم يطلقوا النار على هذه السفن، فلن نطلق النار نحن أيضًا، لكننا مضطرون إلى الرد".
قال محسن رضائي، المستشار العسكري للمرشد الإيراني، إن اللقاء الذي تحدث عنه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مع مجتبى خامنئي لن يحدث. وأضاف أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، وعلى ترامب أن يكسر هذا الجمود، مؤكدًا أن "الكرة الآن في ملعب رئيس الولايات المتحدة".
وحذّر رضائي، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، نُشرت يوم الجمعة 5 يونيو (حزيران)، من أن الولايات المتحدة ستدخل "نفقًا مظلمًا" إذا استأنفت المواجهات العسكرية.
وردًا على تصريحات الرئيس الأميركي بشأن احتمال عقد لقاء مع المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، قال رضائي: "هذا الأمر لن يحدث. نحن الآن في المرحلة الأولى من المفاوضات، والسيد ترامب هو من أوصلها إلى طريق مسدود. لذلك لن يتم مثل هذا اللقاء".
وأوضح رضائي أن إيران تطالب بالإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة فور توقيع اتفاق مؤقت مع الولايات المتحدة، إضافة إلى 12 مليار دولار أخرى في المرحلة التالية.
ويخشى المسؤولون الأميركيون أن يؤدي أي إفراج عن هذه الأموال في الوقت الراهن إلى فقدان أحد أهم أدوات الضغط على إيران. وكان ترامب قد شدد على أن أي اتفاق جديد يجب أن يكون أقوى بكثير من الاتفاق النووي لعام 2015، وألا يبدو كأن الولايات المتحدة تسلم "منصات من الأموال النقدية" إلى طهران، وهي العبارة التي استخدمها مرارًا لانتقاد قرار باراك أوباما تسليم أموال نقدية إلى طهران، بموجب الاتفاق السابق.
ومع ذلك، وصف محسن رضائي هذا المطلب بأنه خطوة لبناء الثقة، وقال: "إن الإفراج عن هذه الأموال من قِبل إدارة ترامب يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة للعلاقات بين طهران وواشنطن".
وأضاف: "إذا أراد ترامب التوصل إلى اتفاق معنا، فإن مبلغ الـ 24 مليار دولار يمثل اختبار الثقة الذي نريد أن نجريه له. يجب على الولايات المتحدة أن تنجح في هذا الاختبار حتى يُفتح الطريق أمام الاتفاق. هذه أموالنا وليست أموال الولايات المتحدة".
كما حذر من أنه إذا استأنفت الولايات المتحدة الحرب، فإن إيران "ستوسع نطاقها"، وقد تمتد العمليات العسكرية من المياه الخليجية إلى المحيط الهندي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط.
ومع ذلك، أكد رضائي أن "احتمال اندلاع الحرب مجددًا ما زال منخفضًا".
وفي جزء آخر من المقابلة، شدد رضائي على أن إيران وسلطنة عُمان تتمتعان بالسيادة على مضيق هرمز، ولذلك ستديرانه بصورة مشتركة.
ورفض استخدام مصطلح "رسوم العبور" بشأن أي مبالغ قد تُفرض على السفن، قائلاً إن إيران ستتقاضى فقط تكاليف الصيانة، لأنها لا ينبغي أن تتحمل وحدها أعباء إدارة هذا الممر المائي.
وفي الوقت نفسه، أعرب رضائي عن شكوكه بشأن استمرارية أي اتفاق نووي مع ترامب، مشيرًا إلى انسحابه من الاتفاق النووي لعام 2015 وإلى ما وصفه بـ "استراتيجية الغموض" التي ينتهجها ترامب في المفاوضات. وقال إن إيران مستعدة لمواجهة أي هجوم أميركي في حال فشل المحادثات.
وأضاف: "عندها سيتعرف العالم إلى قدراتنا الحقيقية، لأن قوتنا البرية تفوق قوتنا الصاروخية بعدة أضعاف".
كما وصف رضائي الحرب الحالية بأنها أول انتصار تحققه إيران على خصومها خلال 47 عامًا من عمر النظام، قائلاً: "هذه هي المرة الأولى التي تخرج فيها إيران منتصرة من الحروب، بينما كانت قد تعرضت للهزيمة في جميع الحروب السابقة".
أفادت شبكة "سي إن إن"، نقلاً عن أربعة مصادر مطلعة، أن إسرائيل نشرت سرًا عددًا من نخبة قواتها العسكرية والاستخباراتية في أذربيجان خلال الحرب مع إيران. وكانت هذه المهمة جزءًا من شبكة قوامها قواعد سرية في الشرق الأوسط، استُخدمت لتسهيل العمليات ضد طهران.
ووفقًا للتقرير المنشور، يوم الجمعة 5 يونيو (حزيران)، كانت القوات الإسرائيلية تنشط من عدة مواقع في جنوب أذربيجان، وتحديدًا بالقرب من الحدود الشمالية لإيران. وكانت أقرب هذه القواعد إلى إيران تبعد نحو 97 كيلومترًا فقط عن مدينة تبریز.
وصرح مصدران مطلعان لـ "سي إن إن" بأن وحدات "كوماندوز" إسرائيلية خاصة استقرت في هذه المنطقة، ونفذت مهام استخباراتية وعمليات بالطائرات المسيّرة. وبحسب المصدرين، فإن نشر هذه القوات في أذربيجان أتاح لإسرائيل موقعًا استراتيجيًا لمراقبة شمال إيران طوال فترة الحرب.
وذكرت "سي إن إن" أن الانتشار السري للقوات الإسرائيلية في أذربيجان لم يكن سوى جزء واحد من شبكة عسكرية تابعة لها في الشرق الأوسط؛ وهي شبكة منحت الجيش الإسرائيلي نطاقًا عملياتيًا "غير مسبوق". وأضافت الشبكة أن هذا الأمر يعكس أيضًا دور بعض الدول المجاورة في تسهيل العمليات ضد إيران، وهو دور جرى في بعض الحالات بعلم هذه الدول، وفي حالات أخرى ربما دون اطلاعها الكامل.
يُذكر أن الحملة العسكرية الأميركية والإسرائيلية ضد إيران، والتي انطلقت في 28 فبراير (شباط)، توقفت أخيرًا في 8 أبريل (نيسان) بعد التوصل إلى هدنة مؤقتة بين الأطراف المتنازعة إثر مواجهات استمرت نحو 40 يومًا.
وعلى الرغم من استمرار المفاوضات بين طهران وواشنطن للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، فإن التوترات لم تهدأ تمامًا، ولا تزال المناوشات المتقطعة مستمرة في المنطقة، كما لا يزال لبنان ساحة للمواجهة بين حزب الله وإسرائيل.
المخطط الإسرائيلي في أذربيجان بالتزامن مع احتجاجات إيران
أوضح مصدر مطلع لـ "سي إن إن" أن العمليات الإسرائيلية في أذربيجان ضمت عشرات العناصر، من بينهم أفراد من القوات الخاصة، ونخبة سلاح الجو القتالي ووحدات الإنقاذ الإسرائيلية، بالإضافة إلى عملاء من جهاز الموساد.
ووفقًا للتقرير، فإن الوجود العسكري في أذربيجان كان يتيح لإسرائيل تنفيذ عمليات بحث وإنقاذ جوي من الأراضي الأذربيجانية في حال تعرض طياريها لأي حادث أثناء الحرب، فضلاً عن توفير بيئة ملائمة للتجسس على الجمهورية الإسلامية.
وأضافت "سي إن إن" أن إسرائيل تعتبر أذربيجان "شريكًا استراتيجيًا" منذ سنوات في مواجهة النظام الإيراني. وبحسب مصدرين مطلعين، فقد خططت إسرائيل لمهمة سرية على طول الحدود الإيرانية- الأذربيجانية بالتزامن مع الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في إيران، هدفت إلى إنشاء بنية تحتية استخباراتية عبر نشر أجهزة تنصت وجمع بيانات للخطوات المستقبلية.
وتابعت المصادر أن إسرائيل كانت تعتزم تنفيذ هذه المهمة تزامنًا مع الموجة الأولى من الهجمات التي خُطط لها في أواخر شهر يناير (كانون الثاني) الماضي. ومع ذلك، ألغيت الهجمات في اللحظات الأخيرة بعد أن أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، موافقة إيران على وقف قتل المتظاهرين.
ومن جانبه، نفى متحدث باسم سفارة أذربيجان في الولايات المتحدة، في بيان لـ "سي إن إن"، هذه "الادعاءات العارية عن الصحة" بشأن استخدام أراضي بلاده لشن عمليات ضد دول ثالثة. وكان إيران قد استهدفت أذربيجان خلال الحرب الأخيرة؛ حيث أسفر هجوم بطائرات مسيرة شنه النظام الإيراني على منطقة نخجوان في 5 مارس (آذار) الماضي عن سقوط عدد من الجرحى.
القواعد السرية الإسرائيلية في دول المنطقة
أشارت "سي إن إن" إلى أنه بسبب المسافة التي تتجاوز 1500 كيلومتر بين تل أبيب وطهران، قامت إسرائيل بنشر وحدات عسكرية واستخباراتية سرية في أماكن أقرب إلى الحدود الإيرانية لإدارة حملة عسكرية مستمرة. وبحسب التقرير، لم تقتصر القواعد السرية الإسرائيلية على أذربيجان فحسب، بل كانت نشطة في نقاط أخرى من المنطقة تشمل العراق، والإمارات العربية المتحدة، وأرض الصومال (صوماليلاند).
وفي حين كان الهدف الأولي لهذه القوات هو العمل كفرق دعم وإنقاذ في حالات الطوارئ، إلا أن نطاق مهامها اتسع تدريجيًا لتتحول هذه القواعد إلى مراكز للأنشطة العسكرية والاستخباراتية.
ووفقًا لـ "سي إن إن"، فإن اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" في شهر يناير الماضي مهد لها الطريق للوصول إلى موقع استراتيجي في المنطقة. ويمكن لهذا الموقع أن يلعب دورًا في دعم العمليات الجوية بعيدة المدى التي تشنها إسرائيل ضد إيران، لا سيما في مسارات الطيران المحيطة بشبه الجزيرة العربية.
وخلال الحرب الأخيرة، نشرت إسرائيل سرًا منظومة الدفاع الجوي "القبة الحديدية" مع طواقمها العملياتية في دولة الإمارات. كما أنشأت قاعدتين سريتين في العراق لتقديم الدعم اللوجستي وتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ المحتملة أثناء الحملة العسكرية ضد إيران.
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن واشنطن درست في بداية الحرب سيناريو إرسال قوات خاصة إلى إيران للاستحواذ على مخزون اليورانيوم المخصّب، لكنها صرفت النظر عن تنفيذه خشية تحوله إلى أزمة مشابهة لعملية احتجاز الرهائن الفاشلة في عهد جيمي كارتر.
وتحدث ترامب، يوم الخميس 4 يونيو (حزيران)، للصحافيين في البيت الأبيض عن مسار المفاوضات مع طهران، والوضع في مضيق هرمز، والبرنامج النووي الإيراني، واحتمالية لقائه المرشد مجتبى خامنئي، وكشف في الوقت نفسه أنه درس في مرحلة ما خيار إرسال قوات خاصة أميركية للحصول على مخزون اليورانيوم المخصّب في إيران.
وفي جانب من تصريحاته، أشار ترامب إلى المفاوضات الجارية، قائلاً إن أحد المحاور الرئيسية لأي اتفاق محتمل مع النظام الإيراني سيكون إعادة فتح مضيق هرمز فورًا أمام حركة السفن.
وأضاف: "سواء عسكريًا أو على الورق، سوف ننتصر. الجزء الأساسي هو أن المضيق سيُفتح فورًا".
كما أكد الرئيس الأميركي مجددًا أن قدرة إيران العسكرية تضررت بشدة خلال الحرب، وقال: "ليس لديهم سلاح بحرية، وليس لديهم سلاح جو. لقد دمرناهم".
وتابع قائلاً: "لقد قضينا على قيادتهم ودمرناهم جميعًا تقريبًا. بعد ذلك تقرؤون في وسائل الإعلام المزيفة أنهم يبلون بلاءً حسنًا في الحرب. هذا أمر لا يُصدق حقًا. لقد دمرنا كل ما يمكن تدميره".
تحذير بشأن مقتل القوات الأميركية
وردًا على سؤال حول احتمال استئناف الحرب في حال قتلت إيران قوات أمريكية، حذر ترامب من أن خطوة كهذه قد تؤدي إلى رد عسكري أميركي سريع. وقال: "سيكون هذا سببًا وجيهًا لفعل ذلك. إذا قتلوا قوات أمريكية، أعتقد أنني سأتحرك بسرعة كبيرة".
وجدد الرئيس الأميركي تأكيده أن واشنطن لن تسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي، وأضاف: "لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي".
الكشف عن خطة العمليات الخاصة لليورانيوم الإيراني
كشف ترامب أيضًا أن إدارته درست في فترة ما خيار إرسال قوات خاصة لإخراج مخزون اليورانيوم المخصب من إيران.
وقال: "لسنا بحاجة إلى اتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم المخصب لديها". ووفقًا لترامب، فإن هذه الخطة دُرست في المراحل الأولى من الحرب، لكن تم استبعادها بسبب التعقيدات العملياتية ومخاطرها.
وأوضح الرئيس الأميركي أن تنفيذ مهمة كهذه كان يتطلب بقاء القوات الأميركية لعدة أسابيع في منطقة حرب، ونقل معدات ثقيلة، وعمليات حفر، وإنشاء بني تحتية واسعة لنقل المواد النووية.
وأشار ترامب إلى عملية تحرير الرهائن الأميركيين الفاشلة في عهد الرئيس الأميركي الأسبق، جيمي كارتر، قائلاً إنه لم يكن يريد أن يضع نفسه في موقف مشابه.
وقال: "لم أكن أريد أن أكون جيمي كارتر". وأضاف أن هذا الخيار دُرِس في بداية الحرب، عندما لم تكن إيران تتوقع خطوة كهذه بعد، ولكن تم التخلي عنه في النهاية بسبب المخاطر العالية.
الاستعداد للقاء مجتبى خامنئي
وفي جزء آخر من تصريحاته حول احتمال لقائه المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، قال ترامب إنه لم يطرح هذا الاقتراح شخصيًا، ولكنه لا يمانع ذلك إذا كان اللقاء سيساعد في التوصل إلى اتفاق.
وقال: "أنا لا أسعى وراء اللقاء، ولكن إذا عُقد اللقاء، فسيكون من دواعي سروري أن ألتقيه. إذا توصلنا إلى اتفاق، فقد يتم مثل هذا اللقاء وليس لديَّ مشكلة في ذلك".
وأضاف ترامب: "لم أقدم مثل هذا الاقتراح، لكن بعض الأشخاص طرحوا هذا الموضوع. إذا حدث ذلك، فسأتصرف باحترام. أقول إنني ربما لست الشخص المفضل لديه، ومع ذلك فهو على الأرجح شخص مهني ويتمتع في الواقع بسمعة طيبة في بعض الأوساط".
انتقاد "الناتو"
كما انتقد الرئيس الأميركي الدول الأعضاء في حلف "الناتو" لعدم مشاركتها في الجهود الرامية لإعادة فتح مضيق هرمز.
وقال: "لقد أعطيناهم الفرصة للمساعدة، لكنهم لم يرغبوا في ذلك. سيكون هذا الأمر مكلفًا للغاية بالنسبة لهم، لأنهم ما كان ينبغي لهم فعل ذلك. كان يجب عليهم المساعدة".
رد فعل طهران
واجهت تصريحات ترامب بشأن احتمال لقائه مجتبى خامنئي ردًا من وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الذي رفض هذه التصريحات، قائلاً إن مثل هذا الموضوع يجب أن يُناقش بـ "واقعية" و"في العالم الحقيقي". كما أكد أن مجتبى خامنئي هو الآن مرشد البلاد، ولديه "دور وثيق ومؤثر للغاية في التطورات الحالية".
وقال وزير الخارجية الإيراني: "إن مجتبى خامنئي يسيطر بالكامل على جميع الأمور". وأضاف عراقجي أنه بسبب الاعتبارات الأمنية، أوصت الأجهزة المسؤولة بأن يكون الظهور العلني للمرشد الإيراني محدودًا. كما شدد على أن التواصل معه قائم "بشكل مستمر"، وأن توجيهاته تُنفذ "في الوقت المناسب".
وتأتي هذه التصريحات المتبادلة بين المسؤولين الأميركيين والإيرانيين في وقت لا تزال فيه المفاوضات مستمرة بشأن مستقبل برنامج إيران النووي، وإعادة فتح مضيق هرمز، وإمكانية التوصل إلى اتفاق لخفض التوترات.