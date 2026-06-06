تفيد تقارير بأنه تزامنًا مع تجمعات احتجاجية للطلاب في مختلف أنحاء إيران، تم اعتقال أحد الطلاب خلال الاحتجاجات في مدينة قم.

كما أُصيب بعض الطلاب في مواجهة وقعت أمام المديرية العامة للتربية والتعليم في مدينة يزد. وفي مدينة ساوة، اندلعت اشتباكات بين موظفي التربية والتعليم والطلاب.

وأظهرت مقاطع فيديو وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" أن طلاباً من الجنسين نظموا تجمعات احتجاجية في أكثر من 20 محافظة إيرانية ضد السياسات التعليمية للنظام.