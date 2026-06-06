قال عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، علي رضا سليمي في مقابلة مع وكالة “إيسنا” إن ترتيبات طهران سارية على مضيق هرمز، وإن هذا المضيق جزء من الأراضي الإيرانية وليس من المياه الدولية.

وأضاف أن الجهة الوحيدة المخولة بوضع القوانين في المجال الإقليمي هي البرلمان الإيراني.

وقال سليمي إن البرلمان يعتزم تحويل آلية فرض السيادة على هذا المضيق إلى قانون.