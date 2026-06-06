أعلنت الحكومة القطرية، في بيان، إدانتها الشديدة للهجمات المتكررة التي تنفذها إيران ضد الكويت والبحرين، مؤكدة تضامنها الكامل مع هذين البلدين.

واعتبرت قطر أن هذه الهجمات تمثل انتهاكًا واضحًا لسيادة البلدين وخروجًا صريحًا عن قواعد القانون الدولي، مشددة على دعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها الكويت والبحرين للحفاظ على سيادتهما وأمنهما.

وجاء في بيان وزارة الخارجية القطرية أن هذه الهجمات تضع المنطقة أمام عواقب خطيرة، مؤكدة ضرورة منع التصعيد من أجل استعادة الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.