أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان أنها تدين بشدة ما وصفته بـ "الهجمات الإرهابية" التي شنتها إيران بالصواريخ والطائرات المسيّرة على البحرين، معتبرة ذلك انتهاكًا واضحًا لسيادة هذا البلد.

وأكدت الوزارة أن هذه الهجمات تشكل تهديدًا لأمن واستقرار البحرين، مشيرة إلى أن الإمارات تعلن تضامنها الكامل مع البحرين وتدعم الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وكانت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، قد أعلنت أن إيران أطلقت، صباح السبت 6 يونيو (حزيران)، سبعة صواريخ باليستية باتجاه الكويت والبحرين، حيث تمكنت القوات الأميركية من اعتراض ستة منها، بينما لم يصل الصاروخ السابع إلى هدفه.