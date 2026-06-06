قال الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، إن استمرار استهداف المنشآت المدنية في البحرين والكويت يعكس سعي النظام الإيراني إلى زعزعة استقرار المنطقة.

وأكد أن أمن البحرين والكويت جزء لا يتجزأ من أمن الدول الأعضاء في المجلس، مشيرًا إلى أن هذه الدول تقف في موقف موحد إلى جانبهما.

كما وصف الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي، ما سماه "الأعمال الإرهابية" للنظام الإيراني بأنها تصعيد خطير وتهديد مباشر لأمن واستقرار المنطقة.