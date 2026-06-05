أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في البيان الافتتاحي لاجتماع مجلس المحافظين في فيينا، أن استهداف المنشآت النووية التي تعمل لأغراض سلمية "غير مقبول تحت أي ظرف"، داعيًا جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي عمل عسكري ضد هذه المواقع.

وأشار غروسي، في معرض حديثه عن زيارته الأخيرة إلى الشرق الأوسط وزيارته محطة "براكة" النووية في الإمارات العربية المتحدة، إلى أن هجومًا بطائرة مسيّرة على المحطة شكّل تهديدًا خطيرًا للسلامة النووية.

وحذّر من أن أي هجوم مباشر على محطات نووية عاملة قد يؤدي إلى تسرب واسع للمواد المشعة ونتائج بيئية وإنسانية واسعة النطاق، كما أن قطع خطوط الإمداد الكهربائي للمحطات قد يرفع خطر انصهار المفاعلات، وفي أسوأ السيناريوهات قد يستدعي عمليات إجلاء واسعة وإجراءات حماية طارئة.

كما أشار إلى الهجمات التي طالت محطة "براكة" ومحطة زابوريجيا في أوكرانيا ومحطة بوشهر في إيران، مؤكدًا أن المبادئ السبعة للوكالة بشأن السلامة والأمن النوويين أثناء النزاعات "عالمية وبدون استثناء" ويجب الالتزام بها في جميع الدول.

وشدد غروسي على أن السلامة النووية مسألة أساسية لا تحتمل المعايير المزدوجة، وأن أي استهداف للمنشآت النووية في أي مكان في العالم يُعد "خطًا أحمر".

واختتم بدعوة إلى أقصى درجات ضبط النفس، مؤكدًا أن الطريق الوحيد المستدام لتجنب الكوارث النووية هو الحوار والدبلوماسية، وأن الوكالة مستعدة لدعم الدول الأعضاء في هذا الإطار بشكل فوري.