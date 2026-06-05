قال إمام جمعة أردبيل، حسن عاملي، إن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، "رغم تراجعاته المتكررة وتغيير خطابه، فإنه رفع فعليًا الراية البيضاء أمام إيران"، مضيفًا أن "الانتصار قادم اقتصاديًا وسياسيًا وعسكريًا".
وتابع أن "الحرب الأخيرة أحرجت كثيرين، بينهم بعض الحكام في العالم الإسلامي، والولايات المتحدة وإسرائيل"، على حد تعبيره.
أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" أن تصريحات إيران بشأن إطلاق نيران تحذيرية على سفن حربية أميركية في بحر عُمان وتراجعها نحو المحيط الهندي غير صحيحة.
وأكدت "سنتكوم" أنه لم يقع أي هجوم على سفن البحرية الأميركية، وأن القوات الأميركية تواصل عملها بشكل طبيعي وحرية في مياه المنطقة.
وكانت وسائل إعلام محلية قد نقلت عن العلاقات العامة للجيش الإيراني أن قواته نفذت ما وصفته بـ "مواجهة للأنشطة البحرية الأميركية"، مشيرة إلى إطلاق صاروخ "قدير" وطائرات مسيّرة هجومية باتجاه ما قالت إنها مدمرات أميركية في بحر عُمان بشكل تحذيري.
وأضاف الجيش الإيراني أن المدمرتين "DDG-103" و"DDG-87" غادرتا بحر عُمان باتجاه المحيط الهندي بعد هذا الإجراء.
كما جاء في بيان مركز قيادة البحرية الإيرانية أنه في حال الضرورة سيتم استخدام صواريخ أبعد مدى.
قال عضو لجنة الصحة في البرلمان الإيراني، محمد جماليان، إن السكان في العديد من المحافظات قاموا بشكل غير قانوني بزراعة نبات الخشخاش، وإن حجم هذه الزراعة كبير وفقًا للتقارير الواردة.
وأضاف أن هناك محافظة كانت في السابق تزرع الأرز، لكنها اتجهت اليوم إلى زراعة الخشخاش.
وأوضح أن الزراعة غير القانونية يمكن أن تؤدي إلى انتشار تعاطي الأفيون، وبسبب نقاء هذه المنتجات فإنها قد تزيد من شدة الإدمان بين الناس، خصوصًا الشباب.
وتابع النائب أن قانون البلاد لا يمنح حتى لأغراض علاجية أي ترخيص بهذا النوع من الزراعة.
ذكرت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري، نقلاً عن مصدر مقرّب من فريق التفاوض الإيراني، أن الخبر المنشور بشأن موافقة طهران على نقل جزء من مخزون اليورانيوم المخصب إلى دولة ثالثة "غير صحيح".
وأضاف المصدر أن القضايا المرتبطة بالملف النووي لا تُطرح حاليًا في مرحلة المفاوضات الجارية، وأن بحثها مؤجل إلى مراحل لاحقة من المحادثات.
وبحسب التقرير، فإن موضوع نقل مخزونات اليورانيوم ليس على جدول الأعمال الحالي، مشيرًا إلى أنه يجب أولاً أن يتخذ الطرف الأميركي خطوات محددة، والتوصل إلى تفاهمات واضحة حول القضايا الأساسية.
وكانت قناة "العربية" قد أفادت سابقًا بأن طهران وافقت على نقل بعض مخزونها من اليورانيوم إلى دولة ثالثة يتم الاتفاق عليها بين الأطراف.
أعربت عائلة السجينة السياسية الإيرانية، فاطمة سبهري، عن قلقها إزاء وضعها الصحي، وطالبت باتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير الرعاية الطبية اللازمة لها وإتاحة إمكانية تلقي العلاج الكامل خارج السجن.
وكتب علي سبهري، شقيق السجينة السياسية، أنه منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وبعد إعادتها إلى السجن عقب خضوعها لعملية قلب مفتوح، بات مسار علاجها، من توفير الأدوية إلى اختيار الأطباء، خاضعًا لإشراف مسؤولي السجن. وأضاف أنه أُبلغ مؤخرًا بأن بعض أدوية القلب الخاصة بها لم تعد متاحة بسبب ارتفاع أسعارها وندرتها.
وأشار أيضًا إلى أن الفحوصات وأخذ العينات المرتبطة بمرضها "الروماتيزمي" أُجريت بصورة غير مكتملة، ولم تُتح لها فرصة مراجعة الطبيب مجددًا.
وأضاف أن سبهري تعاني منذ نحو أربعة أشهر مشكلات حادة في الجهاز الهضمي، ورغم صدور توصية بإجراء فحص بالموجات فوق الصوتية، فإن موعد إجرائه لم يُحدد بعد.
قال الرئيس اللبناني، جوزيف عون، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، إن مصالح لبنان لا تتماشى مع مصالح إيران، وإن طهران تستخدم لبنان كورقة ضغط في نزاعها مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
وأضاف أن إيران لا تبذل جهودًا لمساعدة لبنان، وأن اللبنانيين هم من يدفعون الثمن. وقال عون إن وقف إطلاق النار مع إسرائيل في وضع هش، وإن لبنان بات مجدداً عالقاً في أحد أخطر النزاعات الإقليمية.
وانتقد الرئيس اللبناني الحرس الثوري الإيراني قائلاً: "هذا ليس بلدكم، إنه بلدنا"، ودعا طهران إلى التوقف عن التدخل في الشؤون اللبنانية.