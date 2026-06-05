أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" أن تصريحات إيران‌ بشأن إطلاق نيران تحذيرية على سفن حربية أميركية في بحر عُمان وتراجعها نحو المحيط الهندي غير صحيحة.

وأكدت "سنتكوم" أنه لم يقع أي هجوم على سفن البحرية الأميركية، وأن القوات الأميركية تواصل عملها بشكل طبيعي وحرية في مياه المنطقة.

وكانت وسائل إعلام محلية قد نقلت عن العلاقات العامة للجيش الإيراني أن قواته نفذت ما وصفته بـ "مواجهة للأنشطة البحرية الأميركية"، مشيرة إلى إطلاق صاروخ "قدير" وطائرات مسيّرة هجومية باتجاه ما قالت إنها مدمرات أميركية في بحر عُمان بشكل تحذيري.

وأضاف الجيش الإيراني أن المدمرتين "DDG-103" و"DDG-87" غادرتا بحر عُمان باتجاه المحيط الهندي بعد هذا الإجراء.

كما جاء في بيان مركز قيادة البحرية الإيرانية أنه في حال الضرورة سيتم استخدام صواريخ أبعد مدى.