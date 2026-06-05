قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، يوم الجمعة 5 يونيو (حزيران)، خلال مؤتمر صحافي، إن وصول مفتشي الوكالة إلى المنشآت النووية التابعة لإيران لا يزال محدودًا، وإن طهران تلعب دورًا حاسمًا في تحديد مواقع التفتيش.

وأضاف غروسي أن جهودًا متعددة بُذلت لاستئناف أنشطة التحقق في إيران، سواء بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا أو بعد التطورات العسكرية الأخيرة، مشيرًا إلى أن إيران ملزمة بتعهدات تتعلق بالإبلاغ، وتسهيل وصول المفتشين، لكن ذلك لم يكن ممكنًا خلال ظروف الحرب.

وأوضح أن الوكالة تمكنت، رغم وقف إطلاق النار الذي استمر لفترة نسبية، من تنفيذ بعض أنشطة التفتيش فقط في مواقع اختارتها إيران، من بينها محطة بوشهر النووية وعدة مراكز أخرى.

وأكد غروسي أن هناك "عنصرًا تقديريًا" في هذا الملف، وأن طهران هي التي تحدد ما الذي يُسمح للوكالة برؤيته وما الذي يُمنع عنها، مشددًا في الوقت نفسه على أن الالتزامات القانونية لإيران تبقى سارية في جميع الظروف ويجب تنفيذها.

