قال عضو البرلمان الإيراني، أمير حسين ثابتي، في مقابلة مصوّرة، إن على إيران أن "توجه الصفعة الأولى للعدو" عبر تنفيذ ضربات استباقية وردعية ضد الولايات المتحدة.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستشنّ، عاجلاً أم آجلاً، حربًا أكثر شدة، وأنها بعد كأس العالم "ستهاجمنا بشكل أقوى وتحول إيران إلى غزة ثانية".

كما أشار ثابتي إلى أن أخطاءً حدثت في مفاوضات إسلام آباد، على حد تعبيره، بما يخالف الخطوط الحمراء للمرشد الإيراني، مؤكدًا أنه تم إيقافها بعد توجيه ملاحظات.

وخاطب ثابتي وزير الخارجية، عباس عراقجي، قائلاً إنه كان يجب، في حال مقتل المرشد الإيراني، إعلان أن "المنطقة ستشتعل" و"سيُغلق مضيق هرمز"، بدل القول إن الدستور ينص على اختيار مرشد جديد.