قال خطيب الجمعة في مدينة "كرج" الإيرانية، محمد مهدي حسيني همداني، إنه في حال ارتكاب إسرائيل أي خطأ، وبالنظر إلى تنسيقها مع الولايات المتحدة، فإن أميركا هي التي يجب أن تتحمل كلفة ذلك.

وأضاف أن أي إطلاق نار من جانب الأعداء يجب ألا يمر دون تكلفة، بل ينبغي أن يُقابل بـ "رد مضاعف أضعافًا كثيرة".

وأكد خطيب جمعة كرج أن التكنولوجيا النووية والتخصيب، مثلها مثل وحدة الأراضي، جزء من الهوية الوطنية لإيران ولا يمكن التفاوض بشأنها.

كما وجّه حسيني همداني رسالة إلى الدول العربية، داعيًا إياها إلى إعادة النظر في الاعتماد على قوة وصفها بأنها "في طور التراجع".