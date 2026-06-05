قال خطيب الجمعة في مدينة "كرج" الإيرانية، محمد مهدي حسيني همداني، إنه في حال ارتكاب إسرائيل أي خطأ، وبالنظر إلى تنسيقها مع الولايات المتحدة، فإن أميركا هي التي يجب أن تتحمل كلفة ذلك.
وأضاف أن أي إطلاق نار من جانب الأعداء يجب ألا يمر دون تكلفة، بل ينبغي أن يُقابل بـ "رد مضاعف أضعافًا كثيرة".
وأكد خطيب جمعة كرج أن التكنولوجيا النووية والتخصيب، مثلها مثل وحدة الأراضي، جزء من الهوية الوطنية لإيران ولا يمكن التفاوض بشأنها.
كما وجّه حسيني همداني رسالة إلى الدول العربية، داعيًا إياها إلى إعادة النظر في الاعتماد على قوة وصفها بأنها "في طور التراجع".
أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في البيان الافتتاحي لاجتماع مجلس المحافظين في فيينا، أن استهداف المنشآت النووية التي تعمل لأغراض سلمية "غير مقبول تحت أي ظرف"، داعيًا جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي عمل عسكري ضد هذه المواقع.
وأشار غروسي، في معرض حديثه عن زيارته الأخيرة إلى الشرق الأوسط وزيارته محطة "براكة" النووية في الإمارات العربية المتحدة، إلى أن هجومًا بطائرة مسيّرة على المحطة شكّل تهديدًا خطيرًا للسلامة النووية.
وحذّر من أن أي هجوم مباشر على محطات نووية عاملة قد يؤدي إلى تسرب واسع للمواد المشعة ونتائج بيئية وإنسانية واسعة النطاق، كما أن قطع خطوط الإمداد الكهربائي للمحطات قد يرفع خطر انصهار المفاعلات، وفي أسوأ السيناريوهات قد يستدعي عمليات إجلاء واسعة وإجراءات حماية طارئة.
كما أشار إلى الهجمات التي طالت محطة "براكة" ومحطة زابوريجيا في أوكرانيا ومحطة بوشهر في إيران، مؤكدًا أن المبادئ السبعة للوكالة بشأن السلامة والأمن النوويين أثناء النزاعات "عالمية وبدون استثناء" ويجب الالتزام بها في جميع الدول.
وشدد غروسي على أن السلامة النووية مسألة أساسية لا تحتمل المعايير المزدوجة، وأن أي استهداف للمنشآت النووية في أي مكان في العالم يُعد "خطًا أحمر".
واختتم بدعوة إلى أقصى درجات ضبط النفس، مؤكدًا أن الطريق الوحيد المستدام لتجنب الكوارث النووية هو الحوار والدبلوماسية، وأن الوكالة مستعدة لدعم الدول الأعضاء في هذا الإطار بشكل فوري.
أفادت شبكة "العربية" بأن إيران أبلغت باكستان بأنها توافق على نقل جزء من اليورانيوم لديها إلى دولة ثالثة.
ووفقًا للتقرير، فإن أحد أبرز نقاط الخلاف في المفاوضات يتعلق بمسألة الإفراج عن الأموال المجمدة. وأوضحت "العربية" أن الولايات المتحدة ما زالت ترفض مطلب إيران بالإفراج عن هذه الأصول.
ذكرت شبكة "آي 24 نيوز" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ردّ على اعتراض عدد من وزراء حكومته بشأن وقف إطلاق النار في لبنان قائلاً: "في الوقت الحالي حزب الله يرفض الاتفاق، ولا يوجد أي اتفاق، لذلك لن أطرحه للتصويت. وإذا وافقوا عليه سأعرضه عليكم للمصادقة".
وبحسب التقرير، شدد نتنياهو على أنه لن يعرض موضوع وقف إطلاق النار على التصويت داخل الحكومة ما لم يوافق حزب الله أولاً على الاتفاق.
وكانت صحيفة "إسرائيل هيوم" قد أفادت بأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اعترض خلال اجتماع المجلس الوزاري السياسي-الأمني مساء الخميس 4 يونيو (حزيران) على اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان.
أفاد موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، بأن محكمة الثورة بطهران أصدرت حكماً بالإعدام بحق علي كمالي، أحد معتقلي "الاحتجاجات الشعبية الأخيرة"، وذلك بعد توجيه تهمة "المحاربة" إليه، وأن الحكم يمر حالياً بمرحلة المراجعة والتدقيق في المحكمة العليا بالبلاد.
وكانت المحكمة الثورية في طهران، برئاسة القاضي إيمان أفشاري، قد أصدرت هذا الحكم في منتصف مايو (أيار) الماضي.
وبحسب التقرير الحقوقي، فإن علي كمالي- الذي يحمل إقامة بدولة ماليزيا- كان قد اعتُقل في طهران بتاريخ 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، وجاء اعتقاله بعد أيام قليلة من وصوله إلى إيران قادماً من الخارج، حيث يقبع حالياً في سجن "طهران الكبير".
ولم تتوفر، حتى لحظة نشر هذا التقرير، تفاصيل إضافية بشأن سير الإجراءات القضائية أو الوثائق والمستندات المستند إليها في ملف القضية.
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن واشنطن درست في بداية الحرب سيناريو إرسال قوات خاصة إلى إيران للاستحواذ على مخزون اليورانيوم المخصّب، لكنها صرفت النظر عن تنفيذه خشية تحوله إلى أزمة مشابهة لعملية احتجاز الرهائن الفاشلة في عهد جيمي كارتر.
وتحدث ترامب، يوم الخميس 4 يونيو (حزيران)، للصحافيين في البيت الأبيض عن مسار المفاوضات مع طهران، والوضع في مضيق هرمز، والبرنامج النووي الإيراني، واحتمالية لقائه المرشد مجتبى خامنئي، وكشف في الوقت نفسه أنه درس في مرحلة ما خيار إرسال قوات خاصة أميركية للحصول على مخزون اليورانيوم المخصّب في إيران.
وفي جانب من تصريحاته، أشار ترامب إلى المفاوضات الجارية، قائلاً إن أحد المحاور الرئيسية لأي اتفاق محتمل مع النظام الإيراني سيكون إعادة فتح مضيق هرمز فورًا أمام حركة السفن.
وأضاف: "سواء عسكريًا أو على الورق، سوف ننتصر. الجزء الأساسي هو أن المضيق سيُفتح فورًا".
كما أكد الرئيس الأميركي مجددًا أن قدرة إيران العسكرية تضررت بشدة خلال الحرب، وقال: "ليس لديهم سلاح بحرية، وليس لديهم سلاح جو. لقد دمرناهم".
وتابع قائلاً: "لقد قضينا على قيادتهم ودمرناهم جميعًا تقريبًا. بعد ذلك تقرؤون في وسائل الإعلام المزيفة أنهم يبلون بلاءً حسنًا في الحرب. هذا أمر لا يُصدق حقًا. لقد دمرنا كل ما يمكن تدميره".
تحذير بشأن مقتل القوات الأميركية
وردًا على سؤال حول احتمال استئناف الحرب في حال قتلت إيران قوات أمريكية، حذر ترامب من أن خطوة كهذه قد تؤدي إلى رد عسكري أميركي سريع. وقال: "سيكون هذا سببًا وجيهًا لفعل ذلك. إذا قتلوا قوات أمريكية، أعتقد أنني سأتحرك بسرعة كبيرة".
وجدد الرئيس الأميركي تأكيده أن واشنطن لن تسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي، وأضاف: "لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي".
الكشف عن خطة العمليات الخاصة لليورانيوم الإيراني
كشف ترامب أيضًا أن إدارته درست في فترة ما خيار إرسال قوات خاصة لإخراج مخزون اليورانيوم المخصب من إيران.
وقال: "لسنا بحاجة إلى اتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم المخصب لديها". ووفقًا لترامب، فإن هذه الخطة دُرست في المراحل الأولى من الحرب، لكن تم استبعادها بسبب التعقيدات العملياتية ومخاطرها.
وأوضح الرئيس الأميركي أن تنفيذ مهمة كهذه كان يتطلب بقاء القوات الأميركية لعدة أسابيع في منطقة حرب، ونقل معدات ثقيلة، وعمليات حفر، وإنشاء بني تحتية واسعة لنقل المواد النووية.
وأشار ترامب إلى عملية تحرير الرهائن الأميركيين الفاشلة في عهد الرئيس الأميركي الأسبق، جيمي كارتر، قائلاً إنه لم يكن يريد أن يضع نفسه في موقف مشابه.
وقال: "لم أكن أريد أن أكون جيمي كارتر". وأضاف أن هذا الخيار دُرِس في بداية الحرب، عندما لم تكن إيران تتوقع خطوة كهذه بعد، ولكن تم التخلي عنه في النهاية بسبب المخاطر العالية.
الاستعداد للقاء مجتبى خامنئي
وفي جزء آخر من تصريحاته حول احتمال لقائه المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، قال ترامب إنه لم يطرح هذا الاقتراح شخصيًا، ولكنه لا يمانع ذلك إذا كان اللقاء سيساعد في التوصل إلى اتفاق.
وقال: "أنا لا أسعى وراء اللقاء، ولكن إذا عُقد اللقاء، فسيكون من دواعي سروري أن ألتقيه. إذا توصلنا إلى اتفاق، فقد يتم مثل هذا اللقاء وليس لديَّ مشكلة في ذلك".
وأضاف ترامب: "لم أقدم مثل هذا الاقتراح، لكن بعض الأشخاص طرحوا هذا الموضوع. إذا حدث ذلك، فسأتصرف باحترام. أقول إنني ربما لست الشخص المفضل لديه، ومع ذلك فهو على الأرجح شخص مهني ويتمتع في الواقع بسمعة طيبة في بعض الأوساط".
انتقاد "الناتو"
كما انتقد الرئيس الأميركي الدول الأعضاء في حلف "الناتو" لعدم مشاركتها في الجهود الرامية لإعادة فتح مضيق هرمز.
وقال: "لقد أعطيناهم الفرصة للمساعدة، لكنهم لم يرغبوا في ذلك. سيكون هذا الأمر مكلفًا للغاية بالنسبة لهم، لأنهم ما كان ينبغي لهم فعل ذلك. كان يجب عليهم المساعدة".
رد فعل طهران
واجهت تصريحات ترامب بشأن احتمال لقائه مجتبى خامنئي ردًا من وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الذي رفض هذه التصريحات، قائلاً إن مثل هذا الموضوع يجب أن يُناقش بـ "واقعية" و"في العالم الحقيقي". كما أكد أن مجتبى خامنئي هو الآن مرشد البلاد، ولديه "دور وثيق ومؤثر للغاية في التطورات الحالية".
وقال وزير الخارجية الإيراني: "إن مجتبى خامنئي يسيطر بالكامل على جميع الأمور". وأضاف عراقجي أنه بسبب الاعتبارات الأمنية، أوصت الأجهزة المسؤولة بأن يكون الظهور العلني للمرشد الإيراني محدودًا. كما شدد على أن التواصل معه قائم "بشكل مستمر"، وأن توجيهاته تُنفذ "في الوقت المناسب".
وتأتي هذه التصريحات المتبادلة بين المسؤولين الأميركيين والإيرانيين في وقت لا تزال فيه المفاوضات مستمرة بشأن مستقبل برنامج إيران النووي، وإعادة فتح مضيق هرمز، وإمكانية التوصل إلى اتفاق لخفض التوترات.