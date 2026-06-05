دعا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى استمرار الحوار بين واشنطن وطهران، الذي قال إنه يسير "ببطء"، مؤكدًا أن أي اتفاق محتمل يجب أن يراعي مصالح إيران والدول المجاورة لها.

وقال لافروف، في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا" على هامش منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، يوم الخميس 4 يونيو، إن "روسيا تدعم بشكل كامل الحوار الجاري، وإن كان بطيئًا، بين واشنطن وطهران بوساطة باكستانية".

وأضاف أن السعودية ومصر تبذلان أيضًا جهودًا للمساعدة في هذا المسار، مشددًا على أهمية استمرار المباحثات.

كما أكد وزير الخارجية الروسي ضرورة تعزيز الحوار بين الدول العربية وإيران، مشيرًا إلى أن موسكو أرسلت نسخة محدثة من مبادرتها الخاصة بأمن الخليج إلى الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون للدول الخليجية وإلى طهران.

وشدد لافروف على أنه من أجل تعزيز المسار الدبلوماسي، ينبغي "التخلي بشكل كامل عن أي خيار عسكري في المستقبل".