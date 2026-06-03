أفاد مسؤولون لبنانيون بأن الهجمات الإسرائيلية بطائرات مسيّرة، يوم الأربعاء 3 يونيو (حزيران)، أسفرت عن مقتل ستة أشخاص على الأقل في جنوب البلاد، واستهدفت سيارة في جنوب بيروت.

وتزامن ذلك مع إعلان الجيش الإسرائيلي اعتراض "جسم طائر معاد" يُرجح أنه أُطلق من قِبل حزب الله.

وتستمر هذه الهجمات رغم الاتفاق الذي أُعلن عنه بوساطة أميركية. وذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن إحدى الضربات بالقرب من مدينة صور أدت إلى مقتل ستة أشخاص، فيما أُصيب شخصان آخران في هجوم منفصل استهدف منطقة "خلدة" جنوبي العاصمة بيروت.