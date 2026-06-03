قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مقابلة بُثّت يوم الأربعاء 3 يونيو (حزيران) عبر بودكاست "بود فورس 1"، إنه أجرى محادثة هاتفية حادة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بسبب استمرار المواجهات بين إسرائيل ولبنان.

وأضاف، ردًا على سؤال حول تقارير تتحدث عن توتر في المكالمة: "نعم، كانت هناك مكالمة. لا أقول إنني كنت غاضبًا، لكنني كنت منزعجًا قليلاً من أنه يواصل الانخراط في صراع مع لبنان".

وأكد ترامب في الوقت نفسه أن علاقته بنتنياهو جيدة جدًا.