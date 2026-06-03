أدانت الحكومة القطرية بشدة، في بيان، الهجمات التي شنتها إيران على أهداف مدنية في الكويت والبحرين، واعتبرتها انتهاكًا خطيرًا لسيادة البلدين.

وجاء في البيان أن هذه الهجمات تُعد خرقًا واضحًا لاتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، وكذلك لمبادئ القانون الدولي الإنساني.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية رفضها الكامل استهداف الأهداف المدنية والبنى التحتية الحيوية، مشددة على ضرورة إبعاد المنطقة عن تبعات الهجمات غير المبررة وخفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

كما أعلنت الوزارة تضامن قطر الكامل مع الكويت والبحرين ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها الدولتان لحماية سيادتهما وأمنهما.