أفادت رسائل واردة إلى "إيران إنترناشيونال" بسماع دوي عدة انفجارات في مدينة "بندر عباس"، جنوبي إيران، يوم الأربعاء 3 يونيو (حزيران)، ما تسبب في اهتزاز النوافذ والمنازل، ووقع ذلك عند الساعة 13:45 (بالتوقيت المحلي).

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد نقلت عن نائب الشؤون السياسية والأمنية في محافظة هرمزغان أن الانفجارات كانت نتيجة عملية «تدمير ذخائر غير منفجرة» وأنه من المحتمل سماع أصوات قوية.

وأعلنت السلطات أن أصوات الانفجارات في قشم وبندرعباس ناتجة عن تفجير ذخائر حربية غير منفجرة.