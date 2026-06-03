أفاد تقرير نشرته وكالة "رويترز"، بأن الدائرة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي اقترحت أن تتولى المهمة البحرية الأوروبية "أسبيدس" (Aspides) الدور الرئيسي في تطهير الألغام بمضيق هرمز "إذا توفرت الظروف الملائمة". وتأتي هذه الخطوة كمساهمة أوروبية في مبادرة تقودها فرنسا وبريطانيا.

وذكرت هيئة العمل الخارجي الأوروبية: "إن الوضع يستدعي أن يكون للاتحاد مساهمة ذات معنى" في تحالف مؤقت تقوده فرنسا وبريطانيا؛ وهو التحالف المقرر تنفيذه بعد تهيئة الظروف وبمنأى عن الأطراف المتنازعة.

واقترحت المذكرة الموزعة على الدول الأعضاء أن تتولى مهمة "أسبيدس" البحرية المسؤولية الرئيسية عن إزالة الألغام في المضيق. ويُذكر أن أي تغيير في تفويض مهمة "أسبيدس" يتطلب إجماعًا كاملًا من الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الدول ستدعم هذا التغيير أم لا.