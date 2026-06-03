قال وزير الطاقة الإيراني، عباس علي آبادي، على هامش مراسم افتتاح محطة "كاوه للميثانول"، إن "تجاوز ذروة استهلاك الكهرباء والمياه خلال فصل الصيف بنجاح يتطلب تعاون ومشاركة المواطنين"، وذلك في ظل أوضاع قطاعي المياه والكهرباء واحتمالات انقطاع الخدمة
وحذر من أن المشتركين ذوي الاستهلاك المرتفع للمياه والكهرباء سيواجهون في المرحلة الأولى غرامات مالية، مضيفًا أنه في حال تكرار المخالفات فسيتم فرض قيود عليهم بهدف ما وصفه بـ "تحقيق العدالة" في توزيع الموارد.
ولم يقدم وزير الطاقة الإيراني تفاصيل إضافية بشأن موعد بدء تطبيق هذه الإجراءات أو طبيعة القيود المحتملة.