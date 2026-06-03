أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، هجمات إيران على الكويت والبحرين، مطالبًا بالوقف الفوري (بدون قيد أو شرط) لهذه الهجمات.

واعتبر أبو الغيط استهداف المنشآت المدنية والمراكز الحيوية انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن هذه الهجمات تهدد أمن واستقرار المنطقة.

كما وصف هذه الإجراءات، التي أسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخرين، بأنها تصعيد خطير للتوترات، محذرًا من تداعيات استمرارها.

وأكدت الجامعة العربية تضامنها الكامل مع الكويت والبحرين، مشددة على دعم إجراءات البلدين للحفاظ على سيادتهما وأمنهما.