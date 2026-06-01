المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: على دول المنطقة التعلّم من الماضي
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، مخاطبًا الدول الخليجية، إن عليها "التعلّم من الماضي وعدم السماح للولايات المتحدة وإسرائيل باستخدام إمكاناتها ضد إيران".
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، مخاطبًا الدول الخليجية، إن عليها "التعلّم من الماضي وعدم السماح للولايات المتحدة وإسرائيل باستخدام إمكاناتها ضد إيران".
وأضاف بقائي، أنه لا يوجد شك لدى طهران في أن بعض دول المنطقة، رغم التحذيرات الإيرانية، لم تلتزم بتعهداتها.
وتابع قائلاً إن إيران تعبر عن "تضامنها مع شعوب الكويت وسائر شعوب المنطقة"، في إشارة إلى ما وصفه باستخدام أراضي وقدرات بعض الدول من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل ضد دولة إسلامية.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في رد على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن إخراج مخزونات اليورانيوم المخصب من إيران، إن طهران "لم تجرِ أي مفاوضات حول التفاصيل المتعلقة بالملف النووي".
وأضاف أنه "إذا كان هناك يومًا ما حاجة لاتخاذ إجراء في الملف النووي، فإننا نعرف ما الذي ينبغي فعله".
وأشار بقائي إلى أن المفاوضات بدأت في ظل "شكوك وريبة شديدة"، ولا يزال تبادل الرسائل مستمرًا في هذا السياق.
كما قال إن المسؤولين الأميركيين "يغيرون مواقفهم بشكل متكرر"، داعيًا إياهم إلى اتخاذ قرار واضح في أقرب وقت.
أعلنت وكالة "ميزان" للأنباء، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، أن حكم الإعدام الصادر بحق مهرداد محمدي نيا وأشكان مالكي، وهما مواطنان متهمان في قضية إحراق مسجد "جعفري" في حي "كوي نصر" بطهران، قد نُفِّذ بعد تأييده من قِبل المحكمة العليا في البلاد.
ووفقاً لهذا التقرير، فإن محمدي نيا ومالكي كانا قد اعتُقلا في إطار أحداث احتجاجات شهر يناير 2026، ووصفتهما السلطات القضائية بأنهما من "العناصر الرئيسية" في إحراق مسجد "جعفري" الواقع في حي "غيشا".
وذكر تقرير "ميزان" أن التهم الموجهة ضد هذين الشخصين شملت: تدمير وإحراق المسجد، وتدمير الممتلكات العامة، والاشتباك مع عناصر الأمن، وإغلاق الشوارع، ومنع عبور ومرور المواطنين.
كما أشارت الوكالة إلى الاعترافات المنسوبة إلى أشكان مالكي، وكتبت أنه قال إنه بعد دخوله إلى باحة المسجد، قام بإشعال النار في البنزين المسكوب على الأرض باستخدام قداحة أعطاها له مهرداد محمدي نيا.
وزعم التقرير أن لقطات كاميرات المراقبة أظهرت الأفعال المنسوبة إلى المتهمين.
قال الرئيس الأمريكي، دنالد ترامب في منشور على منصة تروث سوشال إن شبكة "سي إن إن" ووسائل إعلام أخرى وصفها بـ«وسائل الإعلام المزيفة» قدّمت صورة غير صحيحة عن مضمون الاتفاق النووي الذي يسعى إليه مع إيران.
وكتب ترامب أن «سي إن إن»، وكعادتها على حد قوله، ادعت أن اتفاقه مع إيران لا يتناول القضية النووية، بينما يؤكد نص الاتفاق «بشكل واضح جدًا» أن إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا.
وأضاف أن الاتفاق يتناول بعد ذلك، «بتفاصيل قوية ومطولة للغاية»، مختلف جوانب الملف النووي، مشددًا على أن الجزء الأكبر من الاتفاق يتركز أساسًا على هذه القضية.
وفي ختام منشوره، وصف ترامب شبكة «سي إن إن» والعديد من وسائل الإعلام الأخرى بأنها «وسائل إعلام مزيفة» و«كارثة ذات نسب مشاهدة متدنية»، مضيفًا أنه لا يعتقد أن وضع الشبكة سيتحسن حتى مع تغيير ملكيتها.
نشرت صحيفة "خراسان"، المقربة من رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، مقالًا رجّحت فيه أن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة لن تصل إلى نتيجة، متوقعة استمرار حالة التوتر وربما الحرب.
واعتبرت الصحيفة أن تصريحات وردود الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهدف إلى إدارة الأسواق المالية والتأثير عليها.
وفي إشارة إلى تصريحات ترامب الأخيرة بشأن رفع الحصار البحري عن إيران، ذكرت الصحيفة أن "منشور ترامب قبل عطلة نهاية الأسبوع بث موجة من التفاؤل في الأسواق العالمية ورفع سعر خام برنت إلى نحو 84 دولارًا".
وأضافت أن مقربين من الرئيس الأميركي استفادوا من هذا النوع من التصريحات عبر عمليات مضاربة في الأسواق المالية، محققين أرباحًا كبيرة.
واختتمت الصحيفة بالقول إن "اتفاقًا أوليًا ومؤقتًا ممكن الحدوث، لكنه لن يكون نتيجة توافق حقيقي على إنهاء التوتر، بل ثمرة لإدارة الأزمة من الطرفين، ومن غير المرجح أن يؤدي إلى اتفاق شامل".
أفاد المحامي مصطفى نيلي بأن السجين السياسي الإيراني، بنيامين نقدي، وهو أحد المشاركين في الاحتجاجات الأخيرة، صدر بحقه حكم بالإعدام من قبل محكمة الثورة في شيراز بتهمة "الإفساد في الأرض".
وأوضح نيلي، في تصريح لقناة "امتداد"، أن نقدي اعتُقل في شيراز، بعد قيامه بإلقاء أسطوانة إطفاء حريق باتجاه عناصر من الشرطة.
وأضاف أنه بعد انتهاء التحقيقات الأولية، وُجّهت له تهم تشمل "المحاربة، والعضوية في جماعات تهدف إلى الإخلال بالأمن، والتجمع والتواطؤ لارتكاب جرائم ضد الأمن، والدعاية ضد النظام"، بينما صدر قرار بعدم ملاحقته في تهم تتعلق بإيذاء عناصر الأمن وحمل سلاح أبيض.
وأشار إلى أن قضاة المحكمة اعتبروا جميع التهم محققة لجريمة "الإفساد في الأرض"، وعلى هذا الأساس صدر حكم الإعدام بحقه.