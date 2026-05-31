قالیباف: لن نوافق على أي اتفاق قبل ضمان حقوق الشعب الإيراني
قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إنه "لن يتم تأييد أي اتفاق ما لم نتأكد من الحصول على حقوق الشعب الإيراني بالكامل" في سياق حديثه عن المفاوضات مع الولايات المتحدة.
وأضاف أن "جنود ميدان الدبلوماسية لا يثقون بأي أقوال أو وعود من العدو، وما يهمنا هو النتائج والإنجازات الملموسة التي يجب تحقيقها".
وتابع قاليباف قائلاً إن "ضمان هذا النهج هو أرواحنا التي نحملها على أكفّنا من أجل تقديمها للشعب الإيراني".
نشرت صحيفة "خراسان"، المقربة من رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، مقالًا رجّحت فيه أن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة لن تصل إلى نتيجة، متوقعة استمرار حالة التوتر وربما الحرب.
واعتبرت الصحيفة أن تصريحات وردود الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهدف إلى إدارة الأسواق المالية والتأثير عليها.
وفي إشارة إلى تصريحات ترامب الأخيرة بشأن رفع الحصار البحري عن إيران، ذكرت الصحيفة أن "منشور ترامب قبل عطلة نهاية الأسبوع بث موجة من التفاؤل في الأسواق العالمية ورفع سعر خام برنت إلى نحو 84 دولارًا".
وأضافت أن مقربين من الرئيس الأميركي استفادوا من هذا النوع من التصريحات عبر عمليات مضاربة في الأسواق المالية، محققين أرباحًا كبيرة.
واختتمت الصحيفة بالقول إن "اتفاقًا أوليًا ومؤقتًا ممكن الحدوث، لكنه لن يكون نتيجة توافق حقيقي على إنهاء التوتر، بل ثمرة لإدارة الأزمة من الطرفين، ومن غير المرجح أن يؤدي إلى اتفاق شامل".
أفاد المحامي مصطفى نيلي بأن السجين السياسي الإيراني، بنيامين نقدي، وهو أحد المشاركين في الاحتجاجات الأخيرة، صدر بحقه حكم بالإعدام من قبل محكمة الثورة في شيراز بتهمة "الإفساد في الأرض".
وأوضح نيلي، في تصريح لقناة "امتداد"، أن نقدي اعتُقل في شيراز، بعد قيامه بإلقاء أسطوانة إطفاء حريق باتجاه عناصر من الشرطة.
وأضاف أنه بعد انتهاء التحقيقات الأولية، وُجّهت له تهم تشمل "المحاربة، والعضوية في جماعات تهدف إلى الإخلال بالأمن، والتجمع والتواطؤ لارتكاب جرائم ضد الأمن، والدعاية ضد النظام"، بينما صدر قرار بعدم ملاحقته في تهم تتعلق بإيذاء عناصر الأمن وحمل سلاح أبيض.
وأشار إلى أن قضاة المحكمة اعتبروا جميع التهم محققة لجريمة "الإفساد في الأرض"، وعلى هذا الأساس صدر حكم الإعدام بحقه.
أفادت وكالة "رويترز" بأن الادعاء العام في ميلانو وضع مواطنين إيرانيين مقيمين في إيطاليا قيد التحقيق، للاشتباه في تهديدهما معارضين للنظام الإيراني، والقيام بأنشطة ذات أهداف "إرهابية" و"معادية للديمقراطية"، كما أصدرت أمراً بتفتيش منزليهما.
وبحسب أمر التفتيش المكوّن من تسع صفحات، فإن الرجلين يخضعان للتحقيق بتهم تشمل التهديد، وتأسيس أو الانتماء إلى مجموعة ذات أهداف إرهابية أو تخريبية.
ويأتي فتح الملف بعد شكاوى تقدم بها عدد من المواطنين الإيرانيين المقيمين في إيطاليا. وفي إحدى الحالات، أفاد أحد المعارضين بأنه تلقى مكالمة هاتفية أُبلغ فيها بأنه حُكم عليه بالإعدام بسبب دعمه للمعارضة، وأن أصوله في إيران ستتم مصادرتها.
وتشير وثائق قضائية إلى أن أحد الشخصين قيد التحقيق، هدد عبر حساب على "إنستغرام" مؤيدي ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، بالقتل.
كما ذكرت الوثائق اسمَي الشخصين: جليليان فرشيد وأديب أنصاري روحالله، وأشارت النيابة إلى أن كليهما معروف في مركز إسلامي بميلانو مرتبط بالقنصلية الإيرانية.
وفقًا لبيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، خلال زيارة لمواقع الجيش في مزارع شبعا داخل الأراضي اللبنانية، إن أي ضربة لحزب الله تُعدّ ضربة لـ "محور إيران واستثماراتها في المنطقة".
وأضاف زامير أن الجيش الإسرائيلي في حالة جاهزية عالية لأي تطور محتمل، بما في ذلك مواجهة إيران.
وأكد أنه لن يُسمح لحزب الله بتحويل أي نقطة إلى حصن أو منطقة آمنة، قائلاً: «خطنا الأصفر لا يقيّدنا؛ في أي مكان نرصد فيه تهديدًا وأينما يلزم، سنعمل على إزالته».
وأشار أيضًا إلى أن الجيش الإسرائيلي سيواصل التقدم في مناطق جديدة إذا دعت الحاجة العملياتية.
وحدد زامير هدف العمليات بأنه "تكثيف الضربات ضد حزب الله، وإبعاد التهديدات، وتعزيز الدفاع عن المستوطنات الشمالية"، مضيفًا أن القوات الإسرائيلية مستمرة في التقدم والعمليات.
كما قال إن أكثر من 7500 عنصر من حزب الله قُتلوا منذ بداية الحرب، بينهم 2500 منذ بدء عملية "زئير الأسود".
أعلنت وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة البريطانية لندن، يوم الجمعة 29 مايو (أيار)، أنها وجهت اتهامات لمواطن يوناني بالتعاون مع جهاز استخبارات تابع للنظام الإيراني.
وقالت الشرطة إن القضية تتعلق بمحاولة استهداف صحافي مقيم في بريطانيا يعمل لصالح "إيران إنترناشيونال".
وبحسب البيان، فإن إيفانيس آيدينيديس (46 عامًا)، وهو مواطن يوناني مقيم في ميونيخ بألمانيا، اعتُقل في 26 مايو الجاري، في منطقة "ويست ساسكس" على يد محققي مكافحة الإرهاب في لندن.
وأوضحت الشرطة أن محكمة "ويستمنستر" سمحت بتمديد احتجازه حتى 29 مايو، وبعد تنسيق مع النيابة العامة الملكية وُجهت إليه التهم المرتبطة بالقضية.
وأكدت الشرطة أنها لا ترى وجود تهديد أوسع على الجمهور مرتبط بهذه القضية.
وقالت قائدة وحدة مكافحة الإرهاب في لندن، هيلين فلاناغان: "ندرك أن هذا الأمر قد يثير قلقاً، خاصة بين العاملين في وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية. نحن نعمل مع عدد من المؤسسات والأفراد لتقديم المشورة والدعم بشأن السلامة والأمن، ويشمل ذلك الشخص والمؤسسة المرتبطين بهذه القضية".