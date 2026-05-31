"سي إن إن": بعد إعادة تفعيل مخزوناتها المدفونة..باتت طهران مستعدة لإطلاق مزيد من الصواريخ
أفادت شبكة "سي إن إن" بأن طهران، بعد إخراج سريع لمخزونها الصاروخي المدفون، باتت في موقع يتيح لها إطلاق عدد أكبر من الصواريخ بعيدة المدى باتجاه إسرائيل ودول أخرى في الشرق الأوسط، وهو ما اعتبره خبراء دليلاً على حدود الاستراتيجية الأمريكية في القصف.
وبحسب التقرير، فإن الهجمات التي نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل خلال الأسابيع الماضية استهدفت تدمير الطرق وإغلاق مداخل الأنفاق، بهدف تقييد وصول طهران إلى مواقعها الصاروخية تحت الأرض.
وتُظهر صور الأقمار الصناعية التي حللتها "سي إن إن" أن إيران استخدمت معدات بسيطة مثل الجرافات وشاحنات النقل لإعادة فتح هذه المسارات، فيما قال خبراء إن ذلك يشير إلى أن القدرات الصاروخية الإيرانية لا يمكن القضاء عليها فقط عبر استهداف مداخل الأنفاق.