وبحسب أمر التفتيش المكوّن من تسع صفحات، فإن الرجلين يخضعان للتحقيق بتهم تشمل التهديد، وتأسيس أو الانتماء إلى مجموعة ذات أهداف إرهابية أو تخريبية.

ويأتي فتح الملف بعد شكاوى تقدم بها عدد من المواطنين الإيرانيين المقيمين في إيطاليا. وفي إحدى الحالات، أفاد أحد المعارضين بأنه تلقى مكالمة هاتفية أُبلغ فيها بأنه حُكم عليه بالإعدام بسبب دعمه للمعارضة، وأن أصوله في إيران ستتم مصادرتها.

وتشير وثائق قضائية إلى أن أحد الشخصين قيد التحقيق، هدد عبر حساب على "إنستغرام" مؤيدي ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، بالقتل.

كما ذكرت الوثائق اسمَي الشخصين: جليليان فرشيد وأديب أنصاري روح‌الله، وأشارت النيابة إلى أن كليهما معروف في مركز إسلامي بميلانو مرتبط بالقنصلية الإيرانية.