مسؤول في البيت الأبيض: توقيع اتفاق السلام مع إيران مرهون باستيفاء شروط ترامب
قال مسؤول في البيت الأبيض، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يوقّع أي اتفاق سلام مع النظام الإيراني ما لم تلبِّ طهران جميع شروطه.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن اجتماع غرفة العمليات استمر نحو ساعتين، مؤكدًا أن ترامب لن يوقّع إلا اتفاقًا يخدم مصالح الولايات المتحدة ويلبّي خطوطه الحمراء.
وشدد المسؤول على أن إيران «لن تتمكن أبدًا من امتلاك سلاح نووي»
أفادت وكالة "رويترز" بأن الادعاء العام في ميلانو وضع مواطنين إيرانيين مقيمين في إيطاليا قيد التحقيق، للاشتباه في تهديدهما معارضين للنظام الإيراني، والقيام بأنشطة ذات أهداف "إرهابية" و"معادية للديمقراطية"، كما أصدرت أمراً بتفتيش منزليهما.
وبحسب أمر التفتيش المكوّن من تسع صفحات، فإن الرجلين يخضعان للتحقيق بتهم تشمل التهديد، وتأسيس أو الانتماء إلى مجموعة ذات أهداف إرهابية أو تخريبية.
ويأتي فتح الملف بعد شكاوى تقدم بها عدد من المواطنين الإيرانيين المقيمين في إيطاليا. وفي إحدى الحالات، أفاد أحد المعارضين بأنه تلقى مكالمة هاتفية أُبلغ فيها بأنه حُكم عليه بالإعدام بسبب دعمه للمعارضة، وأن أصوله في إيران ستتم مصادرتها.
وتشير وثائق قضائية إلى أن أحد الشخصين قيد التحقيق، هدد عبر حساب على "إنستغرام" مؤيدي ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، بالقتل.
كما ذكرت الوثائق اسمَي الشخصين: جليليان فرشيد وأديب أنصاري روحالله، وأشارت النيابة إلى أن كليهما معروف في مركز إسلامي بميلانو مرتبط بالقنصلية الإيرانية.
وفقًا لبيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، خلال زيارة لمواقع الجيش في مزارع شبعا داخل الأراضي اللبنانية، إن أي ضربة لحزب الله تُعدّ ضربة لـ "محور إيران واستثماراتها في المنطقة".
وأضاف زامير أن الجيش الإسرائيلي في حالة جاهزية عالية لأي تطور محتمل، بما في ذلك مواجهة إيران.
وأكد أنه لن يُسمح لحزب الله بتحويل أي نقطة إلى حصن أو منطقة آمنة، قائلاً: «خطنا الأصفر لا يقيّدنا؛ في أي مكان نرصد فيه تهديدًا وأينما يلزم، سنعمل على إزالته».
وأشار أيضًا إلى أن الجيش الإسرائيلي سيواصل التقدم في مناطق جديدة إذا دعت الحاجة العملياتية.
وحدد زامير هدف العمليات بأنه "تكثيف الضربات ضد حزب الله، وإبعاد التهديدات، وتعزيز الدفاع عن المستوطنات الشمالية"، مضيفًا أن القوات الإسرائيلية مستمرة في التقدم والعمليات.
كما قال إن أكثر من 7500 عنصر من حزب الله قُتلوا منذ بداية الحرب، بينهم 2500 منذ بدء عملية "زئير الأسود".
أعلنت وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة البريطانية لندن، يوم الجمعة 29 مايو (أيار)، أنها وجهت اتهامات لمواطن يوناني بالتعاون مع جهاز استخبارات تابع للنظام الإيراني.
وقالت الشرطة إن القضية تتعلق بمحاولة استهداف صحافي مقيم في بريطانيا يعمل لصالح "إيران إنترناشيونال".
وبحسب البيان، فإن إيفانيس آيدينيديس (46 عامًا)، وهو مواطن يوناني مقيم في ميونيخ بألمانيا، اعتُقل في 26 مايو الجاري، في منطقة "ويست ساسكس" على يد محققي مكافحة الإرهاب في لندن.
وأوضحت الشرطة أن محكمة "ويستمنستر" سمحت بتمديد احتجازه حتى 29 مايو، وبعد تنسيق مع النيابة العامة الملكية وُجهت إليه التهم المرتبطة بالقضية.
وأكدت الشرطة أنها لا ترى وجود تهديد أوسع على الجمهور مرتبط بهذه القضية.
وقالت قائدة وحدة مكافحة الإرهاب في لندن، هيلين فلاناغان: "ندرك أن هذا الأمر قد يثير قلقاً، خاصة بين العاملين في وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية. نحن نعمل مع عدد من المؤسسات والأفراد لتقديم المشورة والدعم بشأن السلامة والأمن، ويشمل ذلك الشخص والمؤسسة المرتبطين بهذه القضية".
ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن جهاز الموساد أنشأ شعبة سرية لتنفيذ عمليات تسلل وزعزعة استقرار النظام الإيراني.
وبحسب ما نقلته الصحيفة، فإن المهمة الأولية لهذه الشعبة، التي أُنشئت عام 2021 بعد تولي دافيد برنيا رئاسة الموساد، كانت تنفيذ عمليات محددة تستهدف إبعاد مسؤولين كبار في النظام الإيراني، لكنها تحولت تدريجيًا إلى جزء من استراتيجية أوسع للموساد تقوم على "تغيير النظام".
ووفقًا للتقرير، فإن مسؤولين في الموساد يعتقدون أن العمليات الأخيرة ضد إيران ليست سوى مرحلة ضمن مسار يؤدي إلى إسقاط النظام الإيراني.
وقال الرئيس السابق لهذه الشعبة إن هدف هذه الوحدة هو تقريب لحظة سقوط النظام الإيراني، مضيفًا أن "العمل مع إيران لم ينتهِ، بل بدأ للتو".
وأضاف أن هذه الوحدة تعمل الآن بوتيرة أكبر، وأن هدفها هو "تسريع حركة الساعة الرملية لنهاية النظام".
ونقلت "إسرائيل هيوم" عن مصادر قالت إنها أجرت مؤخرًا محادثات مع رئيس الموساد، أنه يعتقد أنه إذا امتنع دونالد ترامب عن توقيع اتفاق يتيح إنعاش الاقتصاد الإيراني واستمر الحصار على البلاد، فإن النظام الإيراني قد يسقط بحلول نهاية عام 2026.
أفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية، استنادًا إلى تحليل صور الأقمار الاصطناعية، بأن إيران تعمل بوتيرة متسارعة على إعادة بناء ترسانتها من الصواريخ والطائرات المسيّرة، واصفةً عملية استعادة القدرات العسكرية الإيرانية بأنها واسعة النطاق وسريعة للغاية.
ووفقًا للتقرير، قامت "سي إن إن" بفحص 69 نفقًا في 18 قاعدة صاروخية تحت الأرض؛ وتُظهر الصور أنه منذ بدء سريان وقف إطلاق النار، أُعيد فتح ما لا يقل عن 50 مدخلاً كانت مغلقة سابقًا، في حين تخضع العديد من المداخل الأخرى لأعمال ترميم وإصلاح.
وسلّطت الشبكة الضوء على نموذج ملموس غربي إيران، مشيرةً إلى أن منشأة "باختران" الصاروخية تحت الأرض في محافظة كرمانشاه تعرضت للقصف قبل عدة أسابيع، مما أسفر عن تدمير جميع مداخلها الأربعة. ومع ذلك، تكشف الصور الحديثة أن مدخلين من هذه المداخل يبدوان الآن مفتوحين بالكامل، كما أُعيد تأهيل الطرق اللازمة لنقل منصات إطلاق الصواريخ.
وبحسب تقرير "سي إن إن"، فإن إيران تعمل أيضًا على تطهير وإزالة الأنقاض من المدخلين الآخرين للمجمع، وقامت بترميم بعض الفجوات الـ 10 التي أحدثتها الذخائر والصواريخ الأميركية.
وأشارت الشبكة إلى أن حجم وعمق الفجوات المحدثة يُظهران أن إغلاق مدخلين فقط من الأنفاق تطلّب حجمًا هائلاً من القوة النارية الكثيفة، في حين تعتمد إيران لإعادة فتحها بشكل أساسي على شاحنات نقل الأنقاض والجرافات.