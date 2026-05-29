أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية بأن "النص المزعوم الذي قدّمه ترامب بشأن الاتفاق أحادي الجانب"، مؤكدة أنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق حول أي من بنوده حتى الآن.

وأضافت أن طهران لم ترسل بعد النص المفترض المكوّن من 14 بندًا إلى الولايات المتحدة، وفق ما تردده بعض التقارير الإعلامية.

كما ذكرت أن ادعاءات ترامب بشأن المواد النووية الإيرانية تمثل، بحسب تعبيرها، تراجعًا واضحًا عن مزاعمه السابقة حول نقل هذه المواد إلى الولايات المتحدة.

وأشارت أيضًا إلى أن ترامب كان قد أعلن سابقًا أنه عقد اجتماعًا في "غرفة العمليات" بالبيت الأبيض لاتخاذ القرار النهائي بشأن إيران.

