قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إنّ المرحلة الحالية تتركّز على إنهاء الحرب، ولا تجري أي مفاوضات بشأن تفاصيل البرنامج النووي.

وأضاف أنه لم يتم التوصل إلى أي تفاهم نهائي مع الولايات المتحدة حتى الآن.

وأوضح أن ما تسميه الولايات المتحدة "حصارًا بحريًا" إجراء غير قانوني منذ البداية، لأنه يشكّل خرقًا لوقف إطلاق النار وإخلالًا بحرية الملاحة الدولية، متسائلاً عما إذا كان سيتم تنفيذه فعليًا أم أنه مجرد "دعاية".

كما شدّد على أن طهران ودّعت لغة "يجب" منذ 47 عامًا، ولا ينبغي لأي طرف غربي عند الحديث عن إيران أن يستخدم هذه الصيغة.