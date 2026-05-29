كتب المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، على منصة "إكس"، أن "إدارة إيران لمضيق هرمز أصبحت أمرًا ثابتًا أمام العالم"، وأن السفن تمر عبره بعد "الحصول على إذن ودفع الرسوم وبإرشاد من البحرية التابعة للحرس الثوري".
وأضاف أن الشخص الوحيد الذي "لا يؤمن بذلك أو لا يريد أن يؤمن به" هو الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قائلًا إن "جيشه يأتي من حين لآخر لفتح المضيق ثم يتلقى الضربات ويعود".
كما خاطب رضائي وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، متابعًا: "بدلاً من إطلاق التهديدات الفارغة، فكروا في الانحناء للقوة الإيرانية في المياه الخليجية".