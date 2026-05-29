وقالت الشرطة إن القضية تتعلق بمحاولة استهداف صحافي مقيم في بريطانيا يعمل لصالح "إيران إنترناشيونال".

وبحسب البيان، فإن إيفانيس آيدينيديس (46 عامًا)، وهو مواطن يوناني مقيم في ميونيخ بألمانيا، اعتُقل في 26 مايو الجاري، في منطقة "ويست ساسكس" على يد محققي مكافحة الإرهاب في لندن.

وأوضحت الشرطة أن محكمة "ويستمنستر" سمحت بتمديد احتجازه حتى 29 مايو، وبعد تنسيق مع النيابة العامة الملكية وُجهت إليه التهم المرتبطة بالقضية.

وأكدت الشرطة أنها لا ترى وجود تهديد أوسع على الجمهور مرتبط بهذه القضية.

وقالت قائدة وحدة مكافحة الإرهاب في لندن، هيلين فلاناغان: "ندرك أن هذا الأمر قد يثير قلقاً، خاصة بين العاملين في وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية. نحن نعمل مع عدد من المؤسسات والأفراد لتقديم المشورة والدعم بشأن السلامة والأمن، ويشمل ذلك الشخص والمؤسسة المرتبطين بهذه القضية".

