وقال النائب الأول لوزير الخارجية الكوري الجنوبي، بارك يون-جو، إن التحقيقات الفنية تظهر أن المقذوفين اللذين اصطدما بالسفينة في 4 مايو (أيار) الجاري، يُرجح أنهما صاروخان مضادان للسفن من طراز "نور" إيراني الصنع.

ووفقًا لتصريحاته، فإن أحد الرأسين الحربيين لم ينفجر، في حين تسبب الآخر في حدوث انفجار وحريق على متن السفينة لحظة الارتطام، مما أسفر عن إصابة شخص واحد من بين أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 24 فردًا.

وأضاف بارك أن صواريخ "نور" تمتلكها القوات البحرية الإيرانية، والحرس الثوري، وجماعات مقربة من إيران، مستدركًا أن سيول لا يمكنها حتى الآن تأكيد الموقع الدقيق للإطلاق، أو الجهة المسؤولة عن الهجوم، أو ما إذا كان الحادث متعمدًا.

وأعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أنها طالبت إيران باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث. وكانت السفارة الإيرانية في سيول قد نفت في وقت سابق أي تورط عسكري لبلادها في هذا الهجوم.