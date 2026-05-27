وبحسب التقرير، قالت امرأة شابة تُدعى كامليا إنها بعد اعتقالها بعنف من منزلها، احتُجزت لمدة أسبوعين مع ثماني نساء أخريات، من بينهن فتاة تبلغ 16 عامًا أُصيبت في وجهها بشظايا، وذلك داخل غرفة مساحتها 20 مترًا مربعًا.

وأضافت كامليا أنها بعد نقلها إلى الحبس الانفرادي ورفضها الاعتراف القسري، تعرضت في غرفة التحقيق للعنف؛ حيث تم تمزيق ملابسها، والاعتداء عليها بعصا، وضربها بشكل شديد، مع تهديدها بالاغتصاب الجماعي.

وأوضح تقرير "جيروزاليم بوست" أيضًا، مع الإشارة إلى الانقطاع الواسع للإنترنت والاعتقالات والاختفاء القسري وخطف الأشخاص وتهديد الصحافيين والمعارضين في الخارج، إلى أن القمع داخل إيران قد تصاعد بشكل ملحوظ، مع زيادة مفاجئة في إعدام المعارضين.