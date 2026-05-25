أعلنت وزارة التربية والتعليم الإيرانية أن الامتحانات النهائية للصفين الحادي عشر والثاني عشر ستُجرى حضوريًا اعتبارًا من 12 يوليو (تموز) المقبل.

وقال رئيس مركز التقييم وضمان جودة النظام التعليمي، عبد الرضا فولادوند، إن إجراء الامتحانات الحضورية سيتم "مع الالتزام بالبروتوكولات الأمنية" وبعد الحصول على موافقة مجالس الأمن في المحافظات.

وأضاف أنه في حال عدم عودة أوضاع البلاد إلى الحالة "الطبيعية"، فسيتم بحث بدائل أخرى، من بينها "إجراء امتحانات داخلية".