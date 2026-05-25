قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إنه التقى علي خامنئي خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا، وإن المرشد الإيراني الراحل أوضح له كيفية إدارة المفاوضات.

وأضاف أنه يتجنب الإدلاء بتصريحات "تخالف توجهات المرشد"، لأن ذلك، بحسب قوله، "سيكون كارثة كبيرة".

وقال بزشكيان: "عندما يُتخذ قرار، يجب أن يصدر صوت واحد من داخل النظام".

وأضاف أيضًا: "هناك أشياء كثيرة لا تعجبني، لكن عندما يُتخذ القرار أتراجع".

وأشار إلى أنه "إذا تمكن من تأمين معيشة الناس وحياتهم، فلن تتمكن أميركا وإسرائيل من التآمر داخل البلاد".