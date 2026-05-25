قال نائب الشؤون السياسية في الحرس الثوري الإيراني، يد الله جواني، إن "المرشدين السياسيين" يجب أن يحرصوا على نقل "رواية انتصار الشعب الإيراني" إلى المجتمع.
وأكد: "إذا لم تكن هناك مجاهدة في الميدان، فلن يُهزم العدو".
وتابع أن "العدو الذي يُهزم في الميدان يحاول نشر الانقسام والشك والغموض والضعف داخل المجتمع".
أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الرئيس مسعود بزشكيان أصدر توجيهًا بإعادة فتح الإنترنت الدولي.
وقال بزشكيان: "لقد سلكنا طريقًا صعبًا حتى نعيد حقوق الشعب إليه".
وكانت هيئة قيادة وتنظيم الفضاء الإلكتروني، برئاسة محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني، قد عقدت اجتماعًا أقرت خلاله إعادة فتح الإنترنت.
نشر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على منصة "تروث سوشال" صورة مولّدة بالذكاء الاصطناعي، قارن فيها بين فترة إدارتي الرئيس الأسبق، باراك أوباما، والسابق جو بايدن، وفترة رئاسته في ما يتعلق بالمفاوضات مع إيران.
وكتب أن رؤساء الولايات المتحدة في الإدارات السابقة كانوا يسعون إلى التفاوض، بينما كانت طهران تهدد باللجوء إلى العمل العسكري، أما هذه المرة، فقال إنه هو من هدّد إيران، ما دفعها- بحسب تعبيره- إلى القبول بالتفاوض.
كما نشر ترامب صورة أخرى مُولّدة بالذكاء الاصطناعي تظهر باراك أوباما إلى جانب منصة محمّلة بالأموال، وكتب أن سياسات أوباما تجاه النظام الإيراني تسببت في اندلاع الحرب.
أفادت قناة "العربية"، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن مسودة اتفاق بين واشنطن وطهران قيد الدراسة. وبحسب هذه المسودة، سيتم إعادة فتح مضيق هرمز دون فرض رسوم، مع إزالة الألغام البحرية، إضافة إلى السماح لإيران ببيع وتصدير النفط.
وتشير المسودة إلى فترة 30 يومًا لاستئناف الملاحة بالكامل في مضيق هرمز، إلى جانب مهلة 60 يومًا للمفاوضات النووية.
كما تنص على وقف إطلاق النار في جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، لمدة 60 يومًا مع إمكانية تمديده، وعلى أن تلتزم الولايات المتحدة بتخفيف القيود على الموانئ في جنوب إيران، إضافة إلى الإفراج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمّدة وفق آلية محددة.
أعلن أمين جمعية منتجات الألبان في إيران، رضا باكري، أن أسعار منتجات الألبان شهدت خلال العام الماضي عدة زيادات، وبشكل إجمالي ارتفعت بنحو 90 في المائة.
وأضاف باكري أن مربي الماشية رفعوا الأسبوع الماضي سعر الحليب الخام بنسبة 29 في المائة ليصل إلى 60 ألفًا و500 تومان للكيلوغرام.
وأوضح أن أسعار عدد من المنتجات الأساسية ارتفعت أيضًا، مشيرًا إلى أن سعر الحليب المعبأ بأكياس بلغ 84 ألف تومان، والحليب المعبأ في قوارير 98 ألف تومان، والجبن بنظام UF بوزن 400 غرام 203 آلاف تومان، واللبن في عبوات 2 كيلوغرام 228 ألفًا و700 تومان.
كما أشار إلى أن معدل استهلاك الفرد من الحليب في إيران يبلغ ثلث المتوسط العالمي، وقد انخفض بنسبة 30 في المائة خلال العامين الأخيرين.
أفادت قناة "الحدث" الإخبارية، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن إيران طرحت شرط نقل اليورانيوم عالي التخصيب إلى الصين.
وبحسب التقرير، فإن طهران مستعدة لإخراج اليورانيوم عالي التخصيب من البلاد، لكنها تسعى قبل إبرام أي اتفاق نهائي مع واشنطن إلى الحصول على ضمانات من بكين.
كما أشارت "الحدث" إلى احتمال قيام قائد الجيش الباكستاني بزيارة إلى الدوحة.