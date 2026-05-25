نشر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على منصة "تروث سوشال" صورة مولّدة بالذكاء الاصطناعي، قارن فيها بين فترة إدارتي الرئيس الأسبق، باراك أوباما، والسابق جو بايدن، وفترة رئاسته في ما يتعلق بالمفاوضات مع إيران.

وكتب أن رؤساء الولايات المتحدة في الإدارات السابقة كانوا يسعون إلى التفاوض، بينما كانت طهران تهدد باللجوء إلى العمل العسكري، أما هذه المرة، فقال إنه هو من هدّد إيران‌، ما دفعها- بحسب تعبيره- إلى القبول بالتفاوض.

كما نشر ترامب صورة أخرى مُولّدة بالذكاء الاصطناعي تظهر باراك أوباما إلى جانب منصة محمّلة بالأموال، وكتب أن سياسات أوباما تجاه النظام الإيراني تسببت في اندلاع الحرب.