أفادت قناة "العربية"، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن مسودة اتفاق بين واشنطن وطهران قيد الدراسة. وبحسب هذه المسودة، سيتم إعادة فتح مضيق هرمز دون فرض رسوم، مع إزالة الألغام البحرية، إضافة إلى السماح لإيران ببيع وتصدير النفط.

وتشير المسودة إلى فترة 30 يومًا لاستئناف الملاحة بالكامل في مضيق هرمز، إلى جانب مهلة 60 يومًا للمفاوضات النووية.

كما تنص على وقف إطلاق النار في جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، لمدة 60 يومًا مع إمكانية تمديده، وعلى أن تلتزم الولايات المتحدة بتخفيف القيود على الموانئ في جنوب إيران، إضافة إلى الإفراج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمّدة وفق آلية محددة.