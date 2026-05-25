ذكر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في منشور له عبر منصة "تروث سوشال"، أن "الاتفاق مع إيران إما أن يكون كبيرًا وذا مغزى، أو لن يكون هناك اتفاق على الإطلاق".

وأضاف: "هذا يمثل تمامًا عكس كارثة الاتفاق النووي السابق (خطة العمل الشاملة المشتركة 2015) الذي أبرمته إدارة أوباما الفاشلة؛ ذلك الاتفاق الذي كان بمثابة مسار مباشر وواضح لامتلاكهم سلاحًا نوويًا. لا، أنا لا أبرم مثل هذه الاتفاقيات".

وتابع ترامب: "أنا أضحك على جميع الديمقراطيين، والجمهوريين بالاسم فقط، وعلى هؤلاء الحمقى الذين لا يعرفون شيئًا عن الاتفاق المحتمل الذي أعمل على إبرامه مع إيران؛ وهي أمور لم يتم حتى التفاوض بشأنها بعد".

