أعلن أمين جمعية منتجات الألبان في إيران، رضا باكري، أن أسعار منتجات الألبان شهدت خلال العام الماضي عدة زيادات، وبشكل إجمالي ارتفعت بنحو 90 في المائة.

وأضاف باكري أن مربي الماشية رفعوا الأسبوع الماضي سعر الحليب الخام بنسبة 29 في المائة ليصل إلى 60 ألفًا و500 تومان للكيلوغرام.

وأوضح أن أسعار عدد من المنتجات الأساسية ارتفعت أيضًا، مشيرًا إلى أن سعر الحليب المعبأ بأكياس بلغ 84 ألف تومان، والحليب المعبأ في قوارير 98 ألف تومان، والجبن بنظام UF بوزن 400 غرام 203 آلاف تومان، واللبن في عبوات 2 كيلوغرام 228 ألفًا و700 تومان.

كما أشار إلى أن معدل استهلاك الفرد من الحليب في إيران يبلغ ثلث المتوسط العالمي، وقد انخفض بنسبة 30 في المائة خلال العامين الأخيرين.